Enclave "mantiene vivo su espíritu" con una jornada gastronómica en Granada que prepara el congreso del próximo año

Presentación de la jornada gastronómica 'Cocinando Enclave 2026' la que ha acudido el diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada celebrará el próximo lunes, 21 de septiembre, 'Cocinando Enclave 2026', una jornada concebida como "punto de encuentro para el sector agroalimentario y gastronómico de la provincia y como antesala de la próxima edición del Congreso Gastronómico Internacional Enclave, prevista para 2027".

En una nota de prensa, la Diputación ha explicado que la iniciativa "da continuidad al impulso generado por la primera edición de Enclave, celebrada en Granada en noviembre de 2025, que reunió en la provincia a más de 50 estrellas Michelin y situó a Granada como punto de encuentro de profesionales de referencia de la gastronomía nacional e internacional".

Al tratarse de un proyecto de carácter bienal, 'Cocinando Enclave 2026' nace con el objetivo de "mantener activa esta comunidad durante el periodo entre congresos, favorecer el intercambio de experiencias y continuar trabajando en torno al producto y al territorio granadino".

Por su parte, el diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, ha destacado durante la presentación que se trata de "una programación diseñada para poner a conversar a quienes cocinan, producen y emprenden, convirtiendo el origen en el mayor valor diferencial de Granada". De este modo "mantenemos viva la presencia de la mejor cocina y arrancamos la preparación del congreso de 2027", ha añadido.

El Teatro CajaGranada será el escenario de una jornada que reunirá a profesionales y referentes vinculados al ecosistema agroalimentario de la provincia. La programación incluirá 'Conversaciones inesperadas EN_CLAVE', "una mesa redonda de carácter plural en la que se abordarán distintas perspectivas relacionadas con el territorio, el producto y los nuevos retos del sector".

En contexto, la jornada contará también con un foro dedicado a la hostelería y con una ponencia inspiracional a cargo del chef del restaurante ReComiendo, Periko Ortega, que aportará su experiencia y visión sobre la gastronomía y los procesos de transformación que afronta el sector.

'GRANADA EN 7 SENTIDOS'

Uno de los principales momentos de 'Cocinando Enclave 2026' será, a partir de las 14,00 horas, 'Granada en 7 Sentidos', una experiencia inmersiva que "propone acercarse a la diversidad agroalimentaria de la provincia a través de una puesta en escena que combinará gastronomía, música, audiovisuales y actuaciones en directo".

La propuesta estará dirigida y conducida por el tenor y creador escénico granadino José Manuel Zapata, artista de trayectoria internacional, que será el encargado de "guiar a los participantes por un recorrido sensorial por la provincia y sus diferentes realidades gastronómicas".

La experiencia tomará como hilo conductor "los siete grandes territorios que configuran la provincia". Estos son Granada y la Vega, Poniente Granadino, Costa Tropical, Sierra Nevada, Alpujarra y Valle de Lecrín, Montes Orientales y Geoparque de Granada. Cada uno de estos espacios "será presentado como un territorio con personalidad propia, vinculado a un paisaje, una cultura, unos productos y una manera particular de entender la cocina".

A través de diferentes pases gastronómicos, acompañados de música, audiovisuales y actuaciones en directo, 'Granada en 7 Sentidos' pretende "mostrar la diversidad de la provincia desde una perspectiva integral, poniendo de manifiesto que el patrimonio gastronómico de Granada no solo se degusta, sino que también puede escucharse, contemplarse y experimentarse".

La organización ha establecido un protocolo específico de acceso para "preservar el carácter inmersivo de la propuesta". Una vez que dé comienzo la experiencia en el interior del teatro, las puertas permanecerán cerradas y no se permitirá la entrada o salida de participantes durante su desarrollo, con el objetivo de "garantizar tanto la atmósfera de la puesta en escena como el correcto funcionamiento de la actividad".

Con 'Cocinando Enclave 2026', la Diputación de Granada "mantiene así el vínculo entre los profesionales, productores, empresas y agentes que forman parte del ecosistema gastronómico provincial y da continuidad al trabajo iniciado con Enclave, preparando el camino hacia la segunda edición del congreso internacional, que tendrá lugar en 2027".