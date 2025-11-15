El Encuentro Internacional de Guitarra Ciudad de Linares (Jaén) ofrece siete conciertos con músicos "de primer nivel"

Archivo - Actuación de clausura del Concurso Internacional de Guitarra Ciudad de Linares Andrés Segovia 2024. - AYUNTAMIENTO DE LINARES - Archivo

LINARES (JAÉN), 15 (EUROPA PRESS)

El XXXIII Encuentro Internacional de Guitarra Ciudad de Linares (Jaén) se celebrará del 17 al 23 de noviembre con siete conciertos de diferentes estilos a cargo de intérpretes "de primer nivel".

La Fundación Casa-Museo Andrés Segovia acogerá, a las 20,00 horas, las actuaciones incluidas en esta programación organizada por el Ayuntamiento con el apoyo de la citada entidad y de la Asociación Cultural Maestro Segovia.

"Es una oportunidad única de poder ver concertistas relevantes de otros países y, además, en este santuario de la guitarra", ha destacado a Europa Press la concejala de Cultura, Susana Ferrer, quien ha apuntado que es "una de las citas culturales más importantes de la agenda de la ciudad".

Al hilo, ha aludido a "la calidad y el prestigio de este encuentro, que contará con músicos de renombre" e "interpretaciones de primer nivel", desde piezas clásicas hasta composiciones contemporáneas, a cargo de solistas y formaciones de hasta cinco integrantes. Será inaugurado este lunes por la guitarrista eslovena Sanja Plohl.

Le seguirá el día 18, el italiano Christian Lavernier, mientras que el miércoles actuarán Ioanna Kazoglou (Grecia) y Fin Svit (Dinamarca). El 20 de noviembre será el turno de los japoneses Takeshi Tezuka, Tomoki Ikeda, Takao Kawata, Yoko Takaki (Japón) y el español Enrique Muñoz.

La siguiente cita está prevista el 21 de noviembre, con Pedro Navarro y Toni Porcar (España), y el día 22 actuará Luciano Pompilio (Italia). Cerrará esta edición, el domingo 23 la guitarrista francesa Gaëlle Solal.

Por otra parte, en el marco de este encuentro, se celebrará el XXVIII Concurso Internacional de Guitarra Ciudad de Linares Andrés Segovia, programado los días 22 y 23 de noviembre. Un total de 13 personas se ha inscrito en este certamen, recuperado el año pasado tras varias ediciones sin celebrarse y que aumenta en 2025 la dotación económica de los premios hasta los 8.000 euros.

Ferrer ha reconocido que esperaban algo más de participación, si bien "se ha podido ver mermada un poco por la coincidencia con otro concurso destacado". "Pero estamos satisfechos y es cuestión de seguir, poco a poco, trabajando en ello", ha apostillado.

De hecho, según ha añadido, "con ese propósito de que se le dé impulso y que alcance una mayor dimensión, se recuperó el certamen y esta edición se ha incrementado la cuantía de los galardones".