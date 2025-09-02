El I Encuentro Microcoches-Biscuter recorrerá diversos municipios de la provincia de Jaén del 5 al 12 de septiembre

JAÉN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El I Encuentro microcoches-Biscuter reunirá a más de una veintena de estos pequeños utilitarios para recorrer diversos municipios de la provincia de Jaén entre los próximos 5 y 12 de septiembre.

El Motor Club del Bages y Amigos del Biscuter organiza esta cita, primera de este tipo que se celebra en el territorio jiennense, y que visitará localidades como la capital, Baños de la Encina, Linares, Úbeda, Baeza, Sabiote, Alcaudete, Martos, Jamilena y Torredelcampo, además de pasar por otras.

"Los participantes procedentes de toda España se van a llevar una grata experiencia de Jaén, tanto cultural, turística y gastronómica y daremos a los jiennenses de toda la provincia la posibilidad de ver varios microcoches de diferente fabricación, como los biscuter" ha explicado este martes Sebastián Gómez, del Club Bages.

Así lo ha indicado este martes en la presentación de este encuentro, junto a la concejala de Cultura y Turismo de Jaén, María Espejo, y el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala.

Gómez, además, ha mostrado su agradecimiento al Patronato municipal de Cultura y Turismo y al resto de ayuntamientos de la provincia que han colaborado para que estos vehículos puedan ser vistos por los jiennenses.

El delegado de Turismo ha señalado que este evento "nace en una provincia que afianza su posicionamiento como destino destacado del turismo de interior", al tiempo que ha valorado "todas aquellas acciones promocionales que lleguen" a ella.

"Tienen un positivo impacto en el territorio, además de servir para dar a conocer no sólo nuestros espacios naturales y monumentales, sino también nuestra gastronomía", ha afirmado Ayala. Al hilo, ha aludido al aumento de viajeros durante el pasado julio, llegando a casi 46.000, "una cifra que viene a avalar las muchas y variadas riquezas" de Jaén.

En este sentido, ha destacado el incremento de viajeros en la provincia de Jaén, en un 35 por ciento durante el mes de julio respecto al pasado año, "movidos y atraídos por la cultura".

"Y es que nuestra provincia aguarda un gran tesoro monumental, patrimonial y natural", ha asegurado. En este caso, los participantes del encuentro de microcoches-biscuter van a visitar localizaciones como castillos, fortalezas o la Catedral de Jaén, entre otros emplazamientos.

Finalmente, ha apuntado que la provincia tiene la complicidad y el apoyo de la Consejería "para seguir dando a conocer el amplio abanico de oportunidades turísticas, de la mano del sector y de aquellos que, como estos dos colectivos, ven el potencial que Jaén atesora".

OPORTUNIDAD

En la misma línea, se ha pronunciado la concejala de Cultura y Turismo de la capital, quien ha considerado que se trata de una oportunidad turística para Jaén. "Y nos sentimos encantados de acogerlo", ha apostillado.

Al respecto, ha explicado que este club tiene más de 20 años de experiencia y cerca de 4.000 socios de toda España. "Este año, a propuesta de los socios, han elegido Jaén y vendrán una veintena de vehículos procedentes de toda España, incluso hasta un señor de 89 años que viene de Palma de Mallorca y cruzará a la Península en barco con su biscuter" ha comentado Espejo.

En cuanto a las actividades programadas en la ciudad, ha apuntado que el próximo 6 de septiembre a las 12,00 horas habrá una exposición de los vehículos participantes en la calle Bernabé Soriano y, a las 17,00 horas, estarán en el Castillo de Santa Catalina.

Ha resaltado, igualmente, que los 35 socios que estarán en Jaén tendrán la oportunidad de conocer la gastronomía con una visita por las tascas y restaurantes, además de conocer de primera mano la judería, los Baños Árabes y la Catedral.