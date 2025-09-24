Un encuentro recoge la falta de matronas en la provincia de Jaén con solo 24 en los centros de salud de la provincia

JAÉN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Enfermería de Jaén (COEJ) ha celebrado tarde el Encuentro Provincial de Matronas 'Matronas: cruciales en toda la crisis'. Durante este encuentro se ha analizado la situación de las matronas en la provincia de Jaén, destacando la falta de estas profesionales, especialmente en Atención Primaria.

"Sólo 24 matronas desarrollan su labor en los centros de salud de los 97 municipios jiennenses para atender a mujeres desde los 14 a los 65 años, una cifra, sin duda, muy baja", ha destacado el presidente del Colegio, Antonio Álamo.

De la misma manera ha subrayado que la petición del COEJ es que haya una matrona en cada centro de salud para atender correctamente a las mujeres. En este sentido se ha presentado la iniciativa 'Matronasenprimariaya!', con el objetivo de visibilizar y evidenciar la necesidad y demanda de una matrona por cada centro de salud.

"Las mujeres jiennenses tienen derecho a acceder a una matrona que las acompañe en su ciclo reproductivo, sexual y su código postal no debe condicionar la accesibilidad a la consulta de matrona", ha dicho Álamo.

En esta jornada se ha destacado también el perfil de las enfermeras especialistas en Obstetricia-Ginecología y su capacidad para poder desarrollar las competencias para las que están formadas: asesoramiento en lactancia, seguimiento del puerperio, prevención de ETS, planificación familiar métodos anticonceptivos, menopausia y climaterio, cribado de cáncer de cérvix, suelo pélvico, entre otros. "La gran carga de trabajo impide el desarrollo de todas ellas, limitándose al control de embarazo y poco más", ha apuntado el presidente.

En el acto de apertura del encuentro ha participado, junto a Antonio Álamo, el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández Palomino; la delegada territorial de Salud de la Junta de Andalucía en Jaén, Elena González González; la vicepresidenta primera de Diputación, Francisca Medina; y el gerente de la UJA y enfermero, Alfonso Cruz, además de la Juana Herrera, vocal del Obstetricia - Ginecología del Colegio y miembros de la junta de gobierno de la entidad colegial.

La jornada ha contado también con la participación de Emilio Bastida, matrón, CEO de Nacer en Grande, escritor, divulgador científico y especialista en acompañar a madres en su proceso de parto fisiológico y natural, que ha impartido la conferencia magistral 'Nacer en grande'. Posteriormente Antonio Luis Muñoz Martínez, vocal de Matronas del COEJ, ha sido el encargado de presentar la iniciativa pionera a nivel nacional #matronasenprimariaya.