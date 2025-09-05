Endesa aumenta un 137% su producción de energía solar en Andalucía en cuatro años y alcanza los 577 gigavatios en 2025

SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La producción energética de Endesa en Andalucía ha crecido un 137%, pasando de los 243 gigavatios hora en agosto de 2021 a los 577 gigavatios hora en lo que llevamos de 2025. La compañía eléctrica cuenta en Andalucía con doce plantas solares que se ubican en las provincias de Sevilla (tres en Carmona, una entre Sevilla y Alcalá de Guadaira, una en Guillena, una en Sanlúcar la Mayor, una entre Salteras y Valencina de la Concepción y una en Aznalcóllar), Málaga (dos en Teba), Huelva (una en la capital) y Cádiz (una en Los Barrios).

Según ha detallado Endesa en una nota, sus plantas solares además de producir energía renovable son "un ejemplo de convivencia" con el sector primario. En todas ellas la compañía ha compartido el uso del suelo con pastores locales para el desbroce natural del terreno, apicultores que producen miel solar y con cultivos de plantas aromáticas entre paneles solares ya que la sombra de los paneles se convierte en un aliado para el mantenimiento de la humedad del suelo.

Asimismo, en estas instalaciones se llevan a cabo proyectos de inclusión social, desarrollándose cursos de formación para la contratación de mano de obra local de personas con discapacidad.

En cuanto a energía hidroeléctrica, en lo que va de 2025 se ha duplicado la producción energética respecto a 2021, pasando de 180 a 352 gigavatios hora en 2025 gracias a las 48 centrales hidráulicas repartidas por casi todo el territorio, en Córdoba (siete), Granada (once), Jaén (doce), Málaga (once) y Sevilla (siete). La buena pluviometría ha permitido registrar estos datos positivos.

Las centrales hidroeléctricas en Andalucía, varias de ellas centenarias, siguen funcionando como "el primer día", ha asegurado la compañía, gracias a la aplicación de la última tecnología, como los gemelos digitales y la aplicación de IA.

La energía eólica ha permanecido "estable" en cuanto a niveles de producción energética. En este periodo en 2021 produjo 500 gigavatios hora pasando en 2025 a poco más de 400 gigavatios hora, un descenso del 21% para las doce instalaciones eólicas de Endesa en Andalucía que se encuentran repartidas entre Cádiz (cuatro en Tarifa y una en Vejer de la Frontera), Málaga (cinco, en Campillos, Almargen y Teba), Almería (una en Enix) y Granada (una en Padul).

Estas instalaciones también se encuentran integradas en el territorio siendo puntos de referencia de rutas turísticas, pasto seguro para ganado, y reservas de todo tipo de animales al encontrar en estas zonas refugio seguro.