Endesa eleva un 23% la potencia contratada para recarga de coches eléctricos en Andalucía en el primer semestre

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La potencia contratada asociada a los puntos de recarga de vehículo eléctrico en vía pública en la red de distribución de Endesa en Andalucía se ha incrementado un 23% en la primera mitad del año, al pasar de los 64 MW acumulados a cierre de 2024 a los 79 MW al finalizar el pasado mes de junio.

Según ha indicado la empresa eléctrica en una nota de prensa, la evolución de los suministros que tienen contratada la tarifa asociada a puntos de recarga en vía pública (Tdve) "ilustra el avance de la movilidad eléctrica en España", que cuenta ya con 47.500 puntos de recarga de acceso público operativos en España, según los datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive).

Asimismo, las empresas distribuidoras son "claves en el desarrollo de esta red" ya que se encargan de conectar a la red eléctrica la acometida que alimenta a los cargadores de las diferentes empresas que desarrollan este negocio, conocidas como CPO --Operador de puntos de recarga--.

Según ha señalado Endesa, y con el fin de agilizar la tramitación eliminando las barreras y obstáculos detectados para el despliegue del vehículo eléctrico, e-distribución participa activamente en las mesas técnicas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y Aelec, y en el Grupo de trabajo de Infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico (Gtirve), impulsado por el Ministerio de Transición Ecológica.

Igualmente, la filial de redes de Endesa está trabajando para reforzar la información sobre los pasos necesarios para solicitar la conexión a la red de los cargadores y resolver las dudas sobre los procedimientos. Para ello, ha promovido durante la primera mitad del año dos jornadas formativas con Aedive en las que se han analizado también las últimas novedades legislativas en el sector.

Finalmente, e-distribución ha reforzado además su web desde la que se puede acceder a información práctica para el usuario que quiera instalar un punto de recarga, realizar la solicitud de conexión, y hacer un seguimiento en tiempo real de en qué punto está la petición y los trámites asociados a la misma.