Endesa invertirá más de 830.000 euros en el refuerzo de sus infraestructuras eléctricas en Iznájar (Córdoba)

El alcalde de Iznájar, Lope Ruiz (izda.), junto a responsables de Endesa. - ENDESA

IZNÁJAR (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

Los responsables de e-distribución, la filial de Redes de Endesa, en Córdoba, se han reunido esta semana con el alcalde de Iznájar, Lope Ruiz, para presentarle el plan de digitalización y refuerzo de las infraestructuras eléctricas que la compañía está desarrollando en el municipio, que contempla una inversión de 830.500 euros.

Según ha informado Endesa en una nota, el alcalde de Iznájar ha mostrado su "satisfacción por el compromiso adquirido por la compañía" y ha destacado "la importancia que esta inversión tendrá para el municipio", pues "esta inversión, histórica y muy necesaria, viene a resolver el problema de las incidencias en el suministro derivadas del tren de borrascas del pasado invierno que afectaron a la red eléctrica de la localidad".

Así las cosas, Ruiz ha afirmado que "como alcalde, y en nombre del equipo de gobierno municipal, nos alegra enormemente que Endesa acometa esta actuación porque supondrá una mejora notable y sustancial de la calidad del servicio que reciben los iznajeños". Además, ha añadido que "esta intervención permitirá eliminar los tendidos eléctricos que discurren en paralelo a la Puerta del Rey, suprimiendo un importante impacto visual y reduciendo el riesgo ambiental en una de las zonas más emblemáticas de nuestro casco urbano, junto al embalse".

El primer edil ha destacado igualmente la colaboración permanente que mantiene el Ayuntamiento con la compañía para agilizar la ejecución de las obras de emergencia. Desde el Ayuntamiento de Iznájar han "estado colaborando desde el primer momento, facilitando todos los trámites que dependen de la administración local para que esta actuación pueda desarrollarse con la mayor rapidez posible. Se trata de una intervención de carácter urgente cuyo inicio está previsto para el próximo lunes, 20 de julio".

Una de las actuaciones fundamentales del plan es el desmontaje de una línea aérea de media tensión y el tendido de una nueva red subterránea de doble circuito que dotará al casco urbano de una doble alimentación eléctrica, incrementando la calidad y seguridad del suministro, además de eliminar el impacto paisajístico de la infraestructura existente. A esta nueva línea se suma la instalación de un nuevo centro de transformación y la ampliación de otro ya existente, actuaciones que cuentan con una inversión de 320.000 euros.

Asimismo, cerca del 50% del plan de inversión se destinará al refuerzo de las dos líneas de media tensión que abastecen a la localidad, aumentando la capacidad, flexibilidad y resiliencia de la red eléctrica. También se renovarán varios tramos de baja tensión rural mediante la instalación de nueva red trenzada, aislada y protegida para mejorar el suministro en los diseminados del municipio.

Endesa, junto a una empresa colaboradora local, trabajará de forma coordinada con la Policía Local y los servicios municipales para informar puntualmente a la población de las zonas afectadas y de las posibles incidencias en el tráfico o en la movilidad. El ámbito de actuación comprenderá las calles Calvario, Cruz del Postigo, Obispo Rosales, Puerta del Rey, Doctor Molina López, Plaza de la Venta, Ribera del Genil, La Dehesa y Plaza de los Tratantes, hasta el nuevo centro de transformación que se instalará en El Barrio.

Debido a la complejidad técnica de la actuación y a que buena parte de los trabajos afectarán a las vías públicas del casco urbano, especialmente en el centro de la localidad, las obras se ejecutarán por fases con el objetivo de minimizar las afecciones a la actividad económica y social del municipio.

Desde el Ayuntamiento de Iznájar se solicita a la ciudadanía la "máxima colaboración y comprensión" ante las molestias temporales que puedan ocasionar unos trabajos de esta envergadura que está previsto que dure varios meses, convencido de que se trata de "una actuación estratégica para el futuro del municipio y para la mejora definitiva de la calidad y fiabilidad del suministro eléctrico".