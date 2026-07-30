Endesa presenta a Cúllar Vega (Granada) un plan de refuerzo de sus infraestructuras por más de medio millón de euros

GRANADA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de Redes, e-distribución, se ha reunido con el Ayuntamiento de Cúllar Vega (Granada) con el fin de presentar su plan de refuerzo de las infraestructuras eléctricas en este municipio granadino.

Se trata de plan integral que prevé, por un lado, el refuerzo de las redes de media y baja tensión, y por otro la digitalización y modernización de las infraestructuras existentes, con una inversión que ronda los 600.000 euros y que tiene como objetivo que la calidad de suministro en el municipio se vea incrementada.

El consistorio ha valorado positivamente estas medidas y ha trasladado a Endesa la demanda vecinal de refuerzo de suministro tras varias incidencias registradas recientemente. Los técnicos de Endesa han explicado la particularidad de las líneas aéreas de media tensión que abastecen al municipio, cruzan por tierras de cultivo y arbolado y por ello existe balanceo en los cables provocado por aves y caída de pequeñas ramas, que afectan al tendido eléctrico provocando algunas interrupciones del suministro.

Desde Endesa se ha puesto de manifiesto que se ha recorrido la línea afectada y se han llevado a cabo labores de tala y poda preventivas para evitar estas casuísticas. Además, la compañía, dentro del plan de refuerzo presentado al ayuntamiento ha señalado que se va a sustituir 5 kilómetros de esta línea aérea de media tensión por otra de mayor diámetro y rigidez para que no se vea afectado por esta problemática.

A estas actuaciones en estas líneas de media tensión se unen otras medidas en estas redes en el municipio que contemplan la sustitución de elementos, como seccionadores, por otros más resilientes y dotados de la última tecnología, la instalación de telemandos y teleseñalizadores en centros de transformación que permiten la detección más rápida de incidencias y su resolución preventiva y rápida, y el cierre de varias líneas como las de Bellicena con Cúllar, Bellicena con Bellicena, y Cúllar con San Javier, que hacen que la red sea más robusta al asilarse de otras.

Endesa también reforzará las redes de baja tensión del municipio. Ya ha llevado a cabo en el mes de marzo el soterramiento de cableado en las calles Almería y Sevilla, y tiene previsto realizar actuaciones de refuerzo de las líneas en Camino de las Galeras, Rodríguez de la Fuente, Pedro Antonio de Alarcón y entorno, asimismo realizará el refuerzo de un centro de trasformación en la Urbanización Ventorrillo que pasará de tener 400 kVA de potencia a 630 kVA, mientras que en la plaza Isabel la Católica se reconfigurará la red de baja tensión y se renovará la misma.

Estas dos zonas eran de las más afectadas por incidencias de modo que estas actuaciones más las realizadas en media tensión beneficiarán a todo el municipio de Cúllar Vega.

De este modo Endesa actúa de forma integral en sus infraestructuras eléctricas en el municipio en un plan que se enmarcan en el Plan de Inversión de e-distribución para Granada destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.