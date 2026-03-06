Endesa prosigue sus trabajos en la red de baja tensión de Granada en el Zaidín

Trabajos de Endesa en el Zaidín - ENDESA

GRANADA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, sigue desarrollando en Granada un plan de refuerzo de las redes de baja tensión con el fin de robustecer la calidad y suministro de sus clientes en la capital granadina, en concreto en el barrio del Zaidín.

Los técnicos de Endesa se encuentran ahora en este barrio donde han comenzado la primera fase de las obras en las calles Iliberis, Andres Segovia, Madreselva, Torres Molina y Violetas, donde se va a reconfigurar la red lo que "redundará notablemente en la calidad de suministro de los clientes", han informado desde la eléctrica en una nota de prensa este viernes.

En una segunda fase, en los próximos meses, se llevará a cabo el tendido por esas mismas calles de unos 300 metros de cableado para la sustitución del existente por uno dotado de la última tecnología. Estas dos actuaciones en este barrio de Granada supondrán una inversión que superará los 60.000 euros.

Al mismo tiempo que los técnicos trabajan en Zaidín se están ultimando las obras en las calles Avila Segovia y Gonzalo Gallas donde se han tendido otros 250 metros de nuevo cableado con una inversión de 22.000 euros. En total Endesa invertirá en 2026 en este plan de refuerzo de sus infraestructuras eléctricas de baja tensión en Granada más de medio millón de euros.

Esta inversión se repartirá en actuaciones en las redes de baja tensión en diferentes puntos de la capital granadina con el objetivo de "reforzar el suministro principalmente en los barrios donde ya se ha actuado como Zaidín y Gonzalo Gallas, ampliando a lo largo del año a otras zonas como Alminares, Bola de Oro, Plaza de Gracia, San Juan de Dios, Cervantes, Albaicín, y Chana".

Asimismo, este año se llevarán a cabo actuaciones de ampliación y renovación de centros de transformación y la instalación de nuevos sistemas de supervisión y telecontrol para mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia. Todas estas medidas supondrán un aumento en las inversiones en la capital que superarán los dos millones de euros.

A estas medidas de la red de baja tensión, se unen las actuaciones realizadas el pasado año en las redes de media tensión, con una inversión superior a los 1,6 millones de euros. En concreto el pasado año en Granada capital se han reformado 125 centros de transformación, instalando nuevos cuadros de baja tensión por un importe de 550.000 además se han sensorizado 150 de estas instalaciones, dotándolas de la última tecnología en cuanto a digitalización para actuar de forma inmediata ante cualquier anomalía por un importe de 200.000 euros y se han renovado 60 transformadores por un importe de 875.000 euros.

Este plan de inversión se prolongará hasta 2030 con el objetivo de "seguir reforzando las redes de la capital granadina". A esta iniciativa se une un plan específico que Endesa viene desarrollando en la zona norte de Granada para luchar contra la sobrecarga de la red derivada del fraude eléctrico masivo que se registra en esta área de la ciudad y que afecta a todos los vecinos.

REFUERZOS EN LA ZONA NORTE

En este sentido, Endesa invirtió solo en 2025 en esta zona 1,3 millones de euros en actuaciones de refuerzo de la infraestructura eléctrica en los barrios de Cartuja, Casería de Montijo y La Paz, donde la red "está ya sobredimensionada y cuenta con hasta cinco veces más potencia de la necesaria en función al número de habitantes". De hecho, en este distrito se ha detectado hasta un 56 por ciento de fraude eléctrico, principalmente asociado a plantaciones de marihuana, con 74 edificios sin ningún contrato y 38 edificios con un único contrato en vigor.

Esta inversión se suma a los 7 millones de euros invertidos por Endesa en este distrito en los últimos tres años, periodo en el que la compañía ha reforzado la red de baja tensión con la instalación de 15 nuevos transformadores y el tendido de más de 30 kilómetros de nuevo cableado.