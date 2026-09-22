Endesa refuerza la red de media tensión de Espiel (Córdoba) con una inversión de 170.000 euros

Endesa refuerza la red de media tensión de Espiel con una inversión de 170.000 euros. - ENDESA

CÓRDOBA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha llevado a cabo obras de refuerzo en la red de media tensión de Espiel (Córdoba), lo que permitirá "una mejora directa en la calidad del servicio y en la fiabilidad del suministro eléctrico" de la localidad.

Según ha informado la compañía eléctrica en una nota, la actuación, que ha supuesto una inversión de 170.000 euros, ha incluido la renovación de más de 10,5 kilómetros de la línea de media tensión 'Ballesta' y la sustitución de 89 apoyos o torres eléctricas por 63 nuevos.

Debido a las dimensiones de estas estructuras, de 18 metros de altura y 730 kilos, los trabajos han requerido el uso de grúas de gran tonelaje para su instalación. Este nuevo tendido "incorpora la última tecnología y contribuye a reforzar el suministro eléctrico".

Estas obras se encuentran enclavadas en el Plan de Inversión de e-distribución para Córdoba, aprobado por la Junta de Andalucía, destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.