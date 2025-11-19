Endesa refuerza las redes de media tensión del centro de Córdoba con una inversión de más de 400.000 euros

La compañía eléctrica ha tendido tendido en el centro de Córdoba más de 600 metros de nuevo cableado de media tensión, dotado con la última tecnología. - ENDESA

CÓRDOBA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de Redes, e-distribución, ha invertido más de 400.000 euros en cuatro actuaciones en sus redes de media tensión en Córdoba, con el fin de reforzar el suministro en el centro de la ciudad, mediante intervenciones que se han llevado a cabo en el pasado mes octubre y a principios del presente noviembre y que han supuesto el tendido de más de 600 metros de nuevo cableado de media tensión, dotado con la última tecnología.

Según ha informado la compañía eléctrica en una nota, para su tendido, Endesa se ha coordinado con el Ayuntamiento de Córdoba, para abrir 570 metros de canalizaciones subterráneas, por las que se ya pasa el nuevo cableado que beneficiará a las céntricas calles Pastores, Eduardo Lucena, Luis de Góngora, Cruz Conde e Historiador Díaz del Moral. Pero no solo, también estas actuaciones reforzarán la calidad de suministro en el entorno de la Avenida de los Almogávares, la Avenida Cervantes y calle Fray Luis de Granada.

A este nuevo cableado se une la reforma de un centro de transformación en la calle Pintor Monroy, donde Endesa ha aplicado la última tecnología en cuanto a digitalización con la instalación de una nueva celda de media tensión.

Esta actuación en concreto redundará en la calidad de suministro de las calles Batalla del Salado, Juan Latino, Marfileros, Pintor Monroy, Santas Flora y Maria, Tellez de Meneses, Villar Jordana, Virrey Ceballes, plaza Bellavista y la plaza José Torre del Cerro.

Estos trabajos se enmarcan en el Plan de Inversión de e-distribución para Córdoba, destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.