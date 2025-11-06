La Enfermería pide "respaldo político pleno y materializado" para impulsar un pacto andaluz para la profesión

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mantenido un encuentro con la presidenta del Consejo Andaluz de Enfermería, María del Mar García, en el Palacio de San Telmo. A 5 de noviembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo Andaluz de Enfermería, María del Mar García, ha trasladado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, la necesidad de impulsar un Pacto Andaluz por la Enfermería "real y estable", reivindicación que viene planteándose "desde hace años" y que, "hasta ahora, no ha contado con un respaldo político pleno y materializado". En el encuentro que mantuvieron este miércoles en San Telmo, el CAE ha compartido con Moreno una radiografía de la "realidad" del sistema sanitario y de las necesidades de los profesionales, "coincidiendo todas las partes en la importancia de reforzar el papel de la Enfermería como eje vertebrador de la atención sanitaria y garante de los cuidados a la ciudadanía".

En una nota de prensa, el Consejo ha detallado los asuntos que se abordaron en la reunión, tales como la situación de la profesión enfermera en Andalucía y qué medidas son necesarias acometer "con urgencia" para atender la situación "grave" que sufren las enfermeras y para la mejora de la sostenibilidad y fortalecimiento del sistema sanitario andaluz, especialmente en "un momento crítico como el que atraviesa actualmente".

El CAE trasladó los principales ejes que sustentan el pacto: la mejora de la ratio enfermera; la estabilidad laboral y la retención del talento; el reconocimiento efectivo de las competencias enfermeras; el acceso a puestos de responsabilidad; la implementación real de las especialidades enfermeras y el desarrollo de la carrera profesional; el desarrollo y despliegue del Estatuto Marco; la prescripción enfermera; la seguridad y salud laboral y la evaluación de resultados en salud vinculada a la mejora asistencial. También aludió a la necesidad de solucionar de "manera urgente" los problemas de la Ventanilla Electrónica, que "afectan a muchas enfermeras y enfermeros andaluces, impidiéndoles en muchos casos alcanzar la estabilidad laboral necesaria".

El máximo responsable de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, "manifestó la voluntad de constituir una mesa de trabajo que incorpore la visión y las propuestas del Consejo Andaluz de Enfermería en los procesos de transformación del sistema sanitario andaluz, con el objetivo de alinear sostenibilidad y calidad asistencial, y garantizar que las políticas sanitarias integren la perspectiva profesional y el conocimiento enfermero".

"Cuidar a las enfermeras es cuidar de la salud de Andalucía", señaló María del Mar García, indicando además que "hemos dado un paso importante para que la voz de la Enfermería se escuche en la toma de decisiones, con lealtad institucional, compromiso social y voluntad de trabajar por el bien común". "Somos una profesión esencial, preparada para asumir más responsabilidad y aportar soluciones. Andalucía no puede avanzar en salud sin su enfermería", ha concluido la presidenta del Consejo Andaluz de Enfermería.