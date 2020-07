Enfermeros exigen a la Junta incluir la profesión como disciplina científica en todos sus documentos y procesos

SEVILLA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería de España y el Consejo Andaluz de Enfermería han exigido por escrito a la Junta de Andalucía y a su Agencia del Conocimiento que incluyan la enfermería como disciplina científica de manera inmediata en todos sus documentos y procesos, incluyendo el publicado durante este fin de semana en redes sociales por el Grupo40+IniciativaEnfermera.

Así lo han solicitado en una carta dirigida a los consejeros de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, así como al director gerente de la Agencia Andaluza del Conocimiento, Pablo Cortés Achedad. Según detallan los enfermeros en una nota de prensa, esperan que la Junta de Andalucía reconozca su "error" y rectifique de buena fe pero, si no es así, están dispuestos a "luchar hasta el final" por su profesión.

La Agencia Andaluza del Conocimiento, dependiente de la Consejería de Economía, ha elaborado el 30 de junio un documento en el que enumera y detalla las áreas de evaluación científico-técnicas de su dirección de Evaluación y Acreditación y las comisiones de evaluación con sus correspondientes descriptores temáticos.

Según detallan el Consejo Andaluz de Enfermería, en la relación de las diferentes disciplinas científicas que enumera el documento no existe mención ninguna a la enfermería, mientras que sí reconoce la medicina, la psicología, la seguridad alimentaria, la fisiopatología, o las neurociencias, entre muchas otras.

"La ausencia de la enfermería entre las disciplinas científicas reconocidas por la Agencia Andaluza del Conocimiento supone un hecho muy grave que denota la falta de conocimiento real de la sanidad en España y en el mundo", subrayan el colectivo enfermero, que apunta que en la sanidad la labor investigadora de los enfermeros ha sido vital para mejorar la calidad de vida de las personas y salvar miles de vidas gracias a los protocolos, procedimientos y dispositivos desarrollados como consecuencia de todos estos estudios.

En nombre de ambos consejos enfermeros, Florentino Pérez Raya califica este "olvido" como "lamentable" y ha pedido la rectificación inmediata por carta en nombre de los ocho Colegios de Enfermería de Andalucía y del Consejo General.

"Una vez más asistimos a un desplante injusto e innecesario hacia nuestra profesión. Está fuera de toda duda que la enfermería es una disciplina científica y cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de la sanidad es plenamente consciente de ello", subraya. Para él, la prueba más clara de ello es la "ingente" cantidad de investigaciones que están llevando a cabo los enfermeros tanto en los propios centros sanitarios como en institutos y entidades dedicadas de forma explícita a la investigación.

Desde que los estudios de enfermería pasaron a ser un grado universitario en 2007 y se diese a los enfermeros el acceso al pleno desarrollo académico a través del máster y el doctorado, la disciplina ha experimentado un "aumento sin precedentes" del número de tesis doctorales enfermeras, colocándo la profesión "en el top" de la investigación.

"No tiene ningún sentido que no se incluya a nuestra profesión como disciplina científica y no estamos dispuestos a tolerarlo. Hemos enviado un escrito a los consejeros y a la propia agencia y esperamos que la Junta rectifique, pero si no es así estamos dispuestos a luchar hasta el final subsanar este error y esta injusticia", concluye Pérez Raya.