Se enfrenta a 13 años de cárcel acusado de violar a una menor de 14 años tras un botellón en Jaén

JAÉN 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha juzgado a un hombre de 32 años que se enfrenta a 13 años de cárcel tras ser acusado de violar a una menor de 14 años. Es lo que le reclaman el Ministerio Fiscal y la acusación particular tras acusarle de un delito de agresión sexual, mientras que la defensa ha pedido la libre absolución por entender que fueron relaciones consentidas, en las que no hubo violencia y en las que el acusado desconocía la edad de la menor.

Los hechos enjuiciados se remontan a la noche del 9 de junio de 2023 cuando acusado y víctima se conocieron en un botellón. Según la menor, actualmente con 16 años, ella y su amiga dijeron al acusado la edad que tenían, extremo que él ha negado en su declaración.

"En ningún momento dijo su edad, yo pensaba que tenía 17", ha dicho el acusado, que desde junio de 2023 se encuentra en prisión provisional por estos hechos.

En lo que sí han coincidido víctima y agresor es que esa noche, la menor y su amiga de 15 años acabaron junto con otros dos amigos más en la casa del acusado donde se encontraba la madre de éste. La joven ha declarado que su amiga se acostó porque "se encontraba mal" y que el resto de amigos se fueron yendo hasta que ella se quedó a solas con él en el salón.

A partir de aquí ella relata que el acusado la tumbó sobre el sofá y la violó. "Yo le decía que no, pero él se hizo el sordo. Hizo todo lo que quiso", ha declarado la joven en la sala, protegida por un biombo que le separaba del presunto agresor.

Tras la agresión, la joven se fue al baño y seguidamente a la habitación donde se encontraba durmiendo su amiga. "Me sentía aturdida, como si me hubiera caído una avalancha de una tonelada", ha relatado la menor. En ese momento se lo dijo a su amiga, pero no entró en detalles.

Ya por la mañana ella y su amiga abandonaron la casa y no fue hasta dos días después cuando ya en el instituto le contó a una profesora lo ocurrido por lo que desde el centro educativo llamaron a sus padres, poniendo así en marcha todo el protocolo.

El acusado ha reconocido que mantuvo relaciones pero se ha defendido diciendo que fueron consentidas. Que en su casa estaba su madre y que él no usó la fuerza. "Fueron besos duraderos, en ningún momento aprecié que estuviera incómoda, si no, yo hubiera parado", ha dicho el acusado.

La amiga que la acompañaba y que estaba durmiendo, ha declarado como testigo que esa noche la despertó llorando para decirle que "se había acostado con el acusado" pero que por la mañana se despidió de él con un beso. Ya en la calle, según la testigo, la menor "estaba muy nerviosa" porque "no se creía lo que había pasado".

Por su parte, la forense que reconoció a la menor en el Hospital de Jaén tres días después de la presunta agresión ha declarado que no había lesiones de ningún tipo, aunque la menor estaba "llorosa y asustada".

Las psicólogas de Márgenes y Vínculos han manifestado que el testimonio de la menor es "probablemente creíble" y junto a la sintomatología que presentaba es compatible con haber sido víctima de una agresión sexual.

Además de los 13 años de cárcel que solicita el Ministerio Fiscal, se le reclama que se le imponga ocho años de prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y otros ocho años de libertad vigilada. En concepto de responsabilidad civil se le reclama 28.000 euros de indemnización por los daños morales ocasionados a la menor.

El juicio ha quedado visto para sentencia.