Se enfrenta a 16 años de cárcel acusado de intentar matar a dos hombres en Pinos Puente (Granada)

Archivo - Fiscalía Provincial de Granada. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

GRANADA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía solicita 16 años de prisión para un acusado de intentar acabar con la vida de dos hombres en Pinos Puente (Granada) haciendo uso de un arma blanca y de una pistola en abril de 2022. Unos hechos que serán juzgados el próximo 7 y 8 de julio en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.

La primera agresión se produjo sobre las 11,30 horas del 24 de abril, cuando el acusado se encontraba en la rotonda de entrada a la localidad de Pinos Puente por la autovía. Allí presuntamente inició una discusión verbal con el conductor de otro vehículo y sacó una navaja de muelles que portaba en el bolsillo de la chaqueta e intentó a través de la ventana "clavarle la navaja en la cara al tiempo que le decía que le iba a matar", según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, consultado por Europa Press.

Al echarse la víctima hacia atrás, presuntamente "le clavó la navaja en el muslo de la pierna izquierda, le dio una bofetada en la cara y se dio a la fuga". El acusado se encontraba momentos después en casa de su hermano cuando apareció otro hombre a bordo de un vehículo. Salieron a la calle a su encuentro y el hermano supuestamente le entregó un arma corta con la que se puso delante del vehículo y "efectuó varios disparos".

Seguidamente, introdujo la mano por la ventanilla del vehículo y presuntamente disparó el arma con intención de acabar con la vida del otro hombre. No obstante, éste aceleró tratando de huir de la agresión y el proyectil le dio en la pierna. La Fiscalía acusa al principal acusado de dos delitos de tentativa de homicidio y solicita que sea condenado a ocho años de prisión por cada uno de ellos; así como a la prohibición de comunicarse o acercarse a las víctimas durante diez años.

A su hermano le acusa de ser cómplice de la segunda agresión y pide para él cuatro años de cárcel. En el ámbito de la responsabilidad civil, reclama que se les condene al pago de indemnizaciones a las víctimas de 19.400 euros para uno y de 12.200 para el otro.