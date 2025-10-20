Se enfrenta a cuatro años de prisión este martes tras ser sorprendida con drogas en el Albaicín de Granada

Archivo - Real Chancillería de Granada, sede del TSJA y de la Audiencia Provincial - EUROPA PRESS/ARCHIVO

GRANADA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada tiene señalado para este martes el juicio de un caso en el que la Fiscalía ha pedido cuatro años de prisión y 700 euros de multa para una mujer que fue sorprendida en posesión de drogas dispuestas al parecer para su venta al menudeo en la Plaza de Carvajales, un enclave con mirador del barrio del Albaicín, en la capital granadina.

En concreto, en su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso de Europa Press, detalla que portaba, sobre las 13,50 horas del 10 de abril de 2024, supuestamente 30,03 gramos de resina de cannabis, 2,46 gramos de anfetaminas, 0,81, 0,47 y 0,51 gramos de MDMA.

Dicha sustancia habría alcanzado un valor total en el mercado ilícito de 230,83 euros. La acusada por la presunta comisión de delito contra la salud pública habría portado consigo igualmente 180 euros en billetes fraccionados.