Se enfrenta a cuatro años de prisión tras ser sorprendido con MDMA cerca de una discoteca de Granada

Archivo - Fachada del TSJA y de la Audiencia Provincial de Granada - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha pedido cuatro años de prisión para un acusado de venta de droga al menudeo tras ser sorprendido con diez pastillas de MDMA en las inmediaciones de una discoteca ubicada en la zona de la Carretera de Málaga, en Granada capital, a finales de octubre de 2022.

Según consta en el escrito de conclusiones provisionales del ministerio público, al que ha tenido acceso Europa Press, fue sobre las 3,50 horas del 30 de octubre de 2022 cuando tuvieron lugar los hechos.

El ahora procesado tenía en su poder "un total de diez pastillas Maserati" de color morado "con forma geométrica oval y con un peso bruto de 9,5 gramos preparadas y dispuestas para su venta".

Tras el análisis, se concluyó que eran 4,5 gramos de MDMA que habrían alcanzado en el mercado negro, según precios calculados para el segundo semestre de 2022, un valor de 200,52 euros. Está previsto que el caso sea enjuiciado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.