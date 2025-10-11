Se enfrentan a cárcel por amenazar y agredir a dos policías de La Zubia (Granada) que les dieron el alto

Archivo - Sede de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía y Provincial de Granada, en imagen de archivo - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Granada ha pedido un año de prisión y 2.120 euros entre multa e indemnizaciones a dos acusados de atentado y lesiones leves a dos agentes de la Policía Local de La Zubia, en el cinturón metropolitano granadino, después de que estos dieran el alto al vehículo en el que circulaban, tras lo que se negaron a identificarse y llegaron a amenazarles con "sacar una pistola".

Fue al parecer cuando los agentes "solicitaron a los acusados la documentación que permitiera su identificación, negándose" los ahora procesados "con rotundidad a facilitar sus datos de identidad", según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

Sobre las 18,50 horas del 8 de febrero de 2021, los agentes, "debidamente uniformados y en el ejercicio de las funciones que les son propias, realizaban un control de movilidad" en La Zubia, cuando dieron el alto al vehículo en el que los acusados iban de piloto y copiloto.

Tras reiterados requerimientos y las correspondientes negativas, los acusados, ambos sin antecedentes penales, se habrían bajado del coche "con la intención de amedrentar" a los policías locales, que posteriormente les pidieron que depositaran sus pertenencias encima del vehículo para "proceder a su cacheo personal".

"Nuevamente hicieron caso omiso a la orden de dichos agentes y, actuando conjuntamente" les "golpearon, llegando a propinar un cabezazo que alcanzó en su labio inferior" a uno de los policías.

Así las cosas, y según detalla la Fiscalía, "tras forcejear con dichos agentes, los acusados fueron detenidos, siendo para ello precisa la colaboración de otros agentes, ante la fuerte oposición" de ellos, que, por la presunta comisión del delito de atentado, se enfrentan a una petición de un año de cárcel por parte de la acusación pública.

En cuanto a los dos delitos leves de lesiones por cuya presunta comisión también les acusa el ministerio público, de ser condenados por ellos habrían de pagar sendas multas de 720 euros cada uno, un total de 1.440 euros por cabeza. A ello habrían que sumar indemnizaciones de forma conjunta y solidaria de 1.100 euros a uno de los agentes agredidos, y de 260 al otro.

Entre ambas indemnizaciones suman por tanto 1.360 euros por lo que cada uno habría de abonar 680 euros por este concepto. Está previsto que estos hechos sean enjuiciados en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada el próximo 14 de octubre.