Un ensayo cuestiona el relato idealizado sobre la convivencia entre musulmanes y cristianos en la Córdoba Omeya

Portada del ensayo 'Historia de los mozárabes en Córdoba', de Rafael Sánchez Saus, publicado por Almuzara, que cuestiona el relato idealizado que existe sobre la convivencia entre musulmanes y cristianos durante el período Omeya. - EDITORIAL ALMUZARA

CÓRDOBA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ensayo 'Historia de los mozárabes en Córdoba', de Rafael Sánchez Saus, publicado por Almuzara, cuestiona el relato idealizado que existe sobre la convivencia entre musulmanes y cristianos durante el período Omeya, con una teoría ratificada por las más de 50 ejecuciones de cristianos registradas en la capital de al-Ándalus, entre 850 y 859, a manos de los seguidores de la media luna.

Acusados de blasfemia, apostasía, declaraciones públicas de fe y desafíos directos a las autoridades islámicas, Sánchez Saus interpreta este episodio como "la manifestación de una tensión acumulada". Aunque parte de la comunidad mozárabe se adaptó al orden omeya, otros, sin embargo, percibieron que este régimen teocrático estrechaba su margen para practicar, transmitir y defender públicamente su religión. Un movimiento que dividió a la propia Iglesia cordobesa y obligó a clérigos, obispos y élites laicas a tomar posición.

El ensayo parte de la conquista del 711 y desvela cómo los pactos entre ambas confesiones permitieron a los cristianos conservar sedes episcopales, formas jurídicas propias y lugares de culto, aunque siempre dentro de una relación marcada por la superioridad política musulmana.

Así, la 'dimma', el marco legal aplicado a cristianos y judíos bajo dominio islámico, ocupa un lugar central en el análisis por sus desigualdades fiscales y judiciales, sus restricciones religiosas y las consecuencias que tenía abandonar el islam o educar como cristianos a hijos de matrimonios mixtos.

El libro analiza, igualmente, la discusión arqueológica que hubo sobre el complejo episcopal cordobés asociado a San Vicente y su transformación en mezquita, y revela cómo la presencia de iglesias, monasterios y cementerios en los arrabales y la sierra fue decisiva para mantener el culto y la identidad cristiana en "una Córdoba sometida a una islamización urbana cada vez más intensa".

Sobre algunas interpretaciones que presentan a los protagonistas de estos luctuosos destinos como suicidas, fanáticos o simples desestabilizadores, el autor propone leer sus actos desde "la mentalidad religiosa del siglo IX, el valor cristiano del martirio y la diferencia entre culto privado y libertad para expresar la fe". La obra distingue además entre "quienes acudieron ante el cadí y quienes fueron denunciados o descubiertos como cristianos".

En definitiva, en estas páginas el esplendor cultural de la Córdoba omeya y la supuesta convivencia entre confesiones queda sometida a debate y examen histórico a partir de fuentes cristianas, estudios comparativos y aportaciones recientes de la arqueología, la filología y la historia medieval, destacan desde la editorial.

En concreto, Rafael Sánchez Saus es catedrático de Historia Medieval y autor de 'Al-Ándalus y la Cruz', una historia de los cristianos en al-Ándalus desde la conquista de 711 hasta la desaparición de sus comunidades a mediados del siglo XII.