Entidades andaluzas se suman a Correos y Fundación ONCE para impulsar un Camino de Santiago sin barreras

Participantes en la iniciativa Camino+Accesible - CORREOS

JAÉN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Entidades andaluzas como la Asociación Daño Cerebral Jaén y la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental participan en la iniciativa puesta en marcha por Correos y la Fundación ONCE para promover la accesibilidad y garantizar que las personas con discapacidad puedan realizar el Camino de Santiago, superando cualquier tipo de barrera o circunstancia.

La presentación oficial de 'Camino + Accesible' ha tenido lugar en la oficina de Correos de Logroño, un punto clave por el que transcurre la ruta jacobea. Al acto han asistido Belén González, delegada de la ONCE en La Rioja, y Charo Calvo, responsable de 'El Camino con Correos', quien ha destacado que esta iniciativa se enmarca dentro de las acciones anuales de sostenibilidad que desarrolla la compañía postal desde múltiples perspectivas.

Coincidiendo con la presentación, un grupo de 20 peregrinos con discapacidad procedentes de toda España, acompañados por diez asistentes, han iniciado este martes desde la capital riojana un recorrido de cinco etapas por el Camino Francés que concluirá en Burgos el próximo sábado.

Los participantes pertenecen a diversas organizaciones, entre ellas las dos entidades andaluzas colaboradoras, la Federación Española de Trasplantados de Corazón, la Asociación Aspanias de Burgos y la Fundación CLM. Durante el trayecto, Correos se encargará del traslado de sus equipajes de etapa en etapa a través de su servicio Paq Mochila.

Entre las principales acciones de 'Camino + Accesible' destaca la edición de 1.000 postales diseñadas por la creadora Cinta Arribas. Estas tarjetas, que se distribuirán de forma gratuita en los alojamientos del Camino y en el XIV Congreso de Asociaciones Jacobeas, buscan concienciar a la sociedad sobre la importancia de lograr una ruta inclusiva y realizable para todos.

Asimismo, Correos ha diseñado una acreditación específica que se entregará en su oficina de Santiago de Compostela para subrayar el esfuerzo de los peregrinos con discapacidad. De igual modo, la página web oficial de la entidad (www.elcaminoconcorreos.com) ha incorporado una sección exclusiva con recursos específicos para facilitar la organización del viaje a este colectivo.

Por último, la empresa postal está extendiendo el uso del sistema de códigos Navilens en su cartelería, una herramienta tecnológica destinada a facilitar la orientación y el acceso a la información de servicio, especialmente para las personas con discapacidad visual.

Con el fin de facilitar la ruta, Correos mantiene activos diversos servicios logísticos para los caminantes, tales como el Paq Peregrino para el envío de paquetes y maletas, y el Paq Bicicleta.

Además, una vez completado el recorrido en Santiago de Compostela, los usuarios disponen de un servicio de consigna en la oficina de la Rúa do Franco, ubicada a escasos dos minutos de la Plaza del Obradoiro, el cual puede contratarse tanto de forma presencial como a través de Internet.