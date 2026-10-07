La Junta avanza en obras de emergencia en las carreteras A-8126 y A-374 en Algodonales (Cádiz) por 8,4 millones

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, y la delegada territorial de Fomento y Movilidad en esta provincia, Carmen Sánchez, en una visita a las obras que se están realizando en las carreteras A-8126 y A-374 en Algodonales. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGODONALES (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, y la delegada territorial de Fomento y Movilidad en esta provincia, Carmen Sánchez, han visitado las obras que se están realizando en las carreteras A-8126 y A-374, en el término municipal de Algodonales, donde se están destinando 8,4 millones de euros.

Estas actuaciones de emergencia en la Sierra de Cádiz están enmarcadas en el Plan Andalucía Actúa, que en el conjunto de la provincia asciende a una cuantía de 107 millones de euros, como ha indicado la Junta en una nota.

Mercedes Colombo ha agradecido el esfuerzo de la Delegación Territorial de Fomento y los profesionales encargados de estas obras "por el trabajo tan importante" que están haciendo desde el paso del tren de borrascas a principios de año para el arreglo de carreteras que resultaron dañadas en la provincia.

También ha recordado la especial afección que han sufrido las vías de la Sierra, comarca que concentra actuaciones destacadas.

En concreto, la visita se ha centrado en dos obras de emergencia de calado que se acometen en las carreteras A-8126 y A-374, en el entorno de Algodonales.

Respecto a la carretera A-8126, la actuación en curso conlleva un presupuesto estimado de más de 3,4 millones de euros y se centra en el kilómetro 31, especialmente en una zona de 200 metros. La sucesión de borrascas provocó que la carretera en este tramo, situado sobre una media ladera con fuerte pendiente, quedara intransitable, incluyendo deslizamiento de la ladera.

La solución técnica para reparar este tramo afectado de la vía incluye la retirada de material del talud del margen derecho y pantallas de pilotes en el izquierdo para contener el deslizamiento, además de trabajos relativos al drenaje y la reposición del sistema de contención, señalización y balizamiento, para reestablecer la conexión.

Esta vía de la red autonómica de carreteras en la provincia une en su trazado completo las poblaciones de Algodonales, Olvera y Coripe de las provincias de Cádiz y Sevilla.

En cuanto a la visita a las obras de emergencia en la A-374, en este término municipal, Colombo ha indicado que "avanzan también estos trabajos necesarios", ya que, a consecuencia del tren de borrascas y la saturación del terreno, con el agravamiento producido por la escorrentía sobre los elementos de drenaje de la carretera, en el punto kilométrico 0,300 tuvo lugar un deslizamiento del terreno que ha englobado parte de la zona en desmonte, la calzada y el terraplén.

Se trata de una obra "de envergadura", con un importe de casi cinco millones de euros para este tramo de una carretera que es un eje que vertebra parte de la Sierra de Cádiz y a su vez conecta con Ronda y su serranía. En palabras de Colombo, es "un eje fundamental para la comunicación de los vecinos y vecinas de la Sierra y visitantes de la zona".

Por su parte, la delegada territorial de Fomento ha añadido que esta es una obra "visualmente muy impactante", ya que hubo un desplazamiento y "desapareció" la carretera en esa zona, para lo que hubo que hacer un primer trabajo de creación de una plataforma para poder trabajar sobre una pantalla de pilotes inmensa. Además, se ha trabajado en una segunda pantalla de pilotes para seguir conteniendo la carretera.

Para evitar la desconexión, se hizo un desvío provisional que sigue funcionando desde el primer momento, pensando en la ciudadanía y para evitar que los sectores económicos de la zona se vieran afectados.

Carmen Sánchez ha añadido que se está haciendo "un gran esfuerzo" para poder recuperar "lo antes posible una vía fundamental de conexión de nuestra provincia con la de Málaga".