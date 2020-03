Entidades sociales andaluzas urgen al Gobierno a intervenir en los asentamientos ante la pandemia del coronavirus

SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cepaim y las asociaciones Almería Acoge y Sevilla Acoge han manifestado este miércoles que, ante la pandemia del coronavirus Covid-19, "es urgente una intervención inmediata" por parte del Gobierno "en los asentamientos" chabolistas, "garantizando la reubicación de los más vulnerables, el acceso al agua, la desinfección de las zonas, el reparto de kit de higiene y alimentación, la información y la atención a necesidades básicas".

Así lo sostienen dichas entidades en un comunicado conjunto en el que reclaman que el Gobierno central tenga en cuenta a los asentamientos tras haber anunciado, a través de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el Ministerio de Defensa, el desarrollo de "un plan de choque desde los servicios sociales para asistir a las personas sin hogar ante la emergencia sanitaria" causada por el citado coronavirus.

Se trata del denominado 'Escudo Social para las Personas Sin Hogar ante el Coronavirus', según exponen dichas entidades, que detallan que entre las medidas planteadas en este plan de choque se contemplan la constitución de unidades de emergencia para la entrega de kit de higiene, alimentación y bebida; el asesoramiento en torno a las medidas de prevención ante el coronavirus; la toma de temperatura, la habilitación de comedores sociales, el refuerzo de los centros para personas sin hogar con personal sanitario, al igual que de los servicios de limpieza y desinfección.

Además, el plan contempla la habilitación de espacios amplios para alojar, alimentar, garantizar la higiene y atender a personas sin hogar, con profesionales sociales y sanitarios, con posibilidad de zonas de aislamiento para personas infectadas.

Al hilo, desde la Fundación Cepaim, la Asociación Almería Acoge y la Fundación Sevilla Acoge señalan que "las medidas que se están desarrollando durante esta crisis en todo el territorio nacional se están concentrando en la atención de las personas sin techo y las personas que utilizan las redes de recursos asistenciales para personas sin hogar".

De esta forma, "estas ayudas esenciales no están llegando a las personas sin hogar más invisibilizadas, las que residen en asentamientos informales, una problemática que, además, afecta con particular virulencia en las zonas rurales donde los recursos son particularmente escasos", según advierten estas entidades.

Desde la Fundación Cepaim y Almería y Sevilla Acogen sostienen que no pueden "permitir que las personas que residen en asentamientos chabolistas permanezcan ni un minuto más fuera de la protección del escudo social, ya que las precarias condiciones materiales en las que residen --aisladas, sin acceso al agua, al saneamiento o la electricidad, en hogares que son ruinas, construidos con desechos-- constituyen un ecosistema óptimo para la propagación del virus".

Así, y tras subrayar que "las personas que habitan en asentamientos no son las responsables de este virus", dichas entidades reclaman "una intervención inmediata en los asentamientos", remarcando que esa "realidad no ha surgido con la epidemia del coronavirus, sino que es permanente en España durante demasiados años, en los cuales no hemos sido capaces de poner en marcha una estrategia integrada y participada por los diversos actores implicados en esta lacra". "Por el contrario, "en determinados momentos, ha parecido una realidad invisible que nadie quería ver", según lamentan desde la Fundación Cepaim, Almería Acoge y Sevilla Acoge.