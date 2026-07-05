Entrega de premios de la Maratón en Pista Ciudad de Jaén, en la que han participado un centenar de deportistas . - AYUNTAMIENTO DE JAEN

JAÉN 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Deportes, Beatriz López, ha asistido y ha participado en la entrega de premios de la octava edición del Maratón en Pista Ciudad de Jaén, que se ha celebrado desde primera hora de este domingo en la pista 'Ángel Cortés' de las instalaciones deportivas municipales de La Salobreja y que ha contado con la participación de alrededor de 100 deportistas.

Jaime Gutiérrez, en la categoría masculina, y Elena Feligreras, en la femenina, se han proclamado vencedores en la modalidad masculina larga que era, precisamente, una maratón completa tras completar más de 105 vueltas al tartán de la instalación, según los datos facilitados por el Consistorio en una nota. Como desde la primera edición, la prueba ha tenido carácter benéfico y la recaudación será destinada a la asociación Debra (Piel de Mariposa Butterfly Skin).

La cita organizada por la Asociación de Clubes de Atletismo de Jaén con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes se ha disputado también en las modalidades de equipos de dos personas (una media maratón cada uno) y de grupos de cuatro personas (10.000 metros cada uno).