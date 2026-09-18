Entregan este sábado los restos de seis víctimas represaliadas identificadas del barranco de Víznar (Granada)

Archivo - De entre los 194 restos humanos recuperados por 'Universidad y Memoria' de la UGR en el barranco de Víznar' en diferentes campañas se ha identificado ya a 17. Los restos de las seis últimas víctimas represaliadas identificadas se entregan este s - UNIVERSIDAD DE GRANADA - Archivo

GRANADA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los restos de Brígida Pardo López, Francisco Amigo Pla, Francisco José Arturo Muñoz Toral, Juan de Dios Milán Calvo, José Antonio Calero García y Victoriano Alcantud Cubillas, víctimas reprasialdas por fuerzas sublevadas contra la II República Española en el barranco del municipio granadino de Víznar, serán entregados a sus familiares este próximo sábado 19 de septiembre, a las 11,00 horas, en un acto que se celebrará en el Parque de la Libertad de la referida localidad.

Así lo ha dado a conocer la Universidad de Granada (UGR) en un comunicado, en el que expone que recientemente representantes de la Junta de Andalucía comunicaron a las familias descendientes de las víctimas los resultados positivos obtenidos por el Laboratorio de Genética de la UGR, responsable del cotejo de las muestras de ADN obtenidas de los restos exhumados en el Barranco de Víznar por el equipo Universidad y Memoria con las muestras genéticas aportadas por sus descendientes.

La UGR detalla que el acto de este sábado, acogido por el Ayuntamiento de Víznar, contará con la presencia de familiares que desde hace años reivindican la localización de las fosas comunes, la exhumación de los restos y la identificación de las personas asesinadas y ocultadas en el barranco de Víznar.

Asimismo, asistirán asociaciones memorialistas y diferentes colectivos y organizaciones sindicales comprometidos con la búsqueda y recuperación de las víctimas, así como representantes de las instituciones que respaldan estos trabajos.

Esta entrega da continuidad al proceso de recuperación, identificación y restitución de las víctimas civiles asesinadas durante la violencia desencadenada tras el golpe de Estado contra la II República en 1936 por fuerzas franquistas, falangistas y otros grupos vinculados a la represión, cuyos restos fueron ocultados en distintas fosas comunes.

Desde el inicio de los trabajos desarrollados por el equipo de la UGR Universidad y Memoria, han sido recuperados los restos de 194 personas en el Barranco de Víznar.

Con estas seis nuevas identificaciones, la relación de personas identificadas asciende a 17: Juan de Dios Adarve López, Antonio Rosales Ruíz, Eloísa Martín Cantal, Francisco del Águila Rodríguez, Marcelino Gámiz Garzón, Francisco Ruiz Guiraum, Fermín Roldán García, Carmen Rodríguez Parra, José Raya Hurtado, Francisco Soriano López, José García Esteban, Brígida Pardo López, Francisco Amigo Pla, Francisco José Arturo Muñoz Toral, Juan de Dios Milán Calvo, José Antonio Calero García y Victoriano Alcantud Cubillas.

El equipo Universidad y Memoria de la UGR ha anunciado que retomará próximamente las labores de localización y excavación de fosas comunes en el barranco de Víznar. Asimismo, durante el mes de octubre está prevista la entrega a sus familiares de las dos primeras víctimas identificadas en el cementerio municipal de Padul, como continuación de los trabajos de recuperación e identificación desarrollados por el equipo de la Universidad de Granada en otros espacios de memoria.

En cuanto a las personas represaliadas cuyos restos serán entregados este sábado a sus familias, se trata de Brígida Pardo López, de 32 años y trabajadora del campo; Francisco Amigo Pla, de 21 años y dependiente; Francisco José Arturo Muñoz Toral, de 23 años y mecánico de autobuses; Juan de Dios Milán Calvo, de 45 años y trabajador de la Fábrica de Pólvoras de El Fargue, en Granada; José Antonio Calero García, de 41 años, concejal de Hacienda por el PSOE en Fuente Vaqueros y trabajador del campo; y Victoriano Alcantud Cubillas, de 39 años y vinculado a Alsina.