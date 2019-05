Entrena defiende que PSOE es la opción "fiable y segura" para "afianzar la Maracena (Granada) de empleo y bienestar"

Publicado 18/05/2019 17:16:00 CET

MARACENA (GRANADA), 18 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Granada, Pepe Entrena, ha participado este sábado en unas jornadas de convivencia en Maracena, donde ha pedido una "gran movilización" y el "voto mayoritario" para los socialistas como "la única opción fiable y segura" para afianzar "el empleo, los servicios públicos y equipamientos que garantizan la calidad de vida de los vecinos".

"Es mucho lo que se está jugando esta ciudad, por tanto no es momento de experimentos, Maracena necesita un gobierno fuerte, estable y que ofrezca seguridad para culminar la consolidación de la ciudad como el gran referente del área metropolitana", ha afirmado Entrena en un acto acompañado por el candidato a la Alcaldía de Maracena, Noel López, y los representantes de la candidatura, de quienes ha destacado "su capacidad, ilusión, preparación y energía" para trabajar con garantías en defensa del municipio.

Entrena ha puesto como ejemplo el modelo de gestión socialista en Maracena, "que ha hecho de la política para las personas su principal seña de identidad". "Queremos que la ciudadanía, como hace aquí en Maracena, tome las calles gracias a equipamientos accesibles y de vanguardia, y que la oferta deportiva y cultural se fortalezcan y se atiendan todas las necesidades, con especial atención a los colectivos más vulnerables", ha añadido en un comunicado.

Según Entrena, la opción del PSOE es "la única que responde a las necesidades directas de Maracena y que refuerza las políticas que significan progreso y oportunidades". "Ofrecemos proyectos comprometidos con el bienestar colectivo, la justicia social y la igualdad entre territorios, queremos seguir desplegando políticas que nos permitan seguir avanzando en derechos y en igualdad, sin retrocesos", ha indicado el socialista.

Por ello, ha pedido "no relajarse ni caer en el conformismo". "Si no hay una movilización masiva el próximo 26M, estaremos allanando el camino a unas derechas que no creen en nuestros pueblos, que nos miran desde el servilismo y que están dispuestas a mercadear con los servicios públicos más básicos".

Para ello, ha valorado la "solvencia" que representan candidatos como Noel López, "un ejemplo de dedicación y entrega", cuyo impulso, ha destacado, ha hecho posible que Maracena "se haya convertido en epicentro del deporte en el área metropolitana, con una Ciudad Deportiva que acoge más de 10.000 usuarios, 40 modalidades deportivas y nuevas pistas de atletismo".

Una gestión que apuesta además, según indica el socialista, por la sanidad como "el mejor resorte de igualdad y de justicia social, con la puesta en marcha del servicio de Urgencias las 24 horas del día", y que ha permitido "afianzar también las políticas sociales con la prestación de servicios de calidad a nuestros mayores".

Entrena se ha referido además a la "apuesta por el empleo, al fortalecimiento del comercio de proximidad y a la consolidación de las políticas de igualdad", junto con la extensión además de "servicios fundamentales como la educación, con un nuevo colegio, y al compromiso con las políticas culturales y la juventud, con un teatro y el nuevo Espacio Joven".

"Unas infraestructuras que junto a la puesta en marcha del metro, un desarrollo urbanístico sostenible e integrador y la mejora de la accesibilidad con la reestructuración completa del Camino Nuevo siguen apostando por avanzar en una Maracena del bienestar, de la igualdad y de las oportunidades", ha concluido.

Por su parte, Noel López ha afirmado que en estos últimos años Maracena ha experimentado "una gran evolución, que le ha hecho dar el paso de pueblo a ciudad".

"Ha sido gracias a un modelo de trabajo estable, donde la prioridad siempre ha sido el bienestar de nuestros vecinos", ha añadido, a la vez que ha señalado que se trata de "una realidad que se refleja en un aumento cuantitativo y cualitativo de servicios e infraestructuras".