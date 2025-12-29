Enviado el dossier con el que Granada optará a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031

Presentación del Bid Book de Granada para la Capitalidad Cultural 2031 el pasado lunes - AYUNTAMIENTO

GRANADA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha enviado los documentos, conocidos como Bid Book, con los que esta ciudad andaluza optará a ser Capital Europea de la Cultura en 2031, una documentación que se presenta con su correspondiente traducción en inglés en el marco establecido por la convocatoria, que entra ahora en una fase con la vista puesta en pasar un "primer filtro" por parte de un grupo de expertos en los próximos meses.

El Bid Book es el documento estratégico que recoge el proyecto cultural, social y urbano con el que cada ciudad aspira a convertirse en Capital de la Cultura según los criterios que estipula la Comisión Europea. Una vez finalizada esta primera etapa, a principios del año entrante se producirá una preselección por parte del jurado europeo, de la que saldrán entre tres y cuatro ciudades finalistas. Estas ciudades deberán desarrollar y profundizar sus candidaturas a lo largo de todo el año, afinando sus proyectos y reforzando sus propuestas culturales, de participación ciudadana y de impacto europeo, según detalló el consistorio granadino el pasado lunes en la presentación del dossier.

En este proceso selectivo junto a Granada participan varias ciudades españolas, entre ellas la andaluza de Jerez de la Frontera (Cádiz), que se presentan para mostrar ante Europa sus planes de futuro a través de la cultura. En este contexto, la candidatura granadina "se sitúa como una propuesta sólida y cohesionada, construida desde la participación y el consenso, y con una clara vocación europea".

"El camino hacia 2031 es exigente, pero también ilusionante, y marca una oportunidad histórica para que la cultura siga siendo el eje vertebrador del desarrollo y la proyección internacional de la ciudad", añadieron desde el Ayuntamiento de Granada en nota de prensa.

Tras confirmar a preguntas de los periodistas que el dossier está enviado, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha señalado este lunes que comienza una nueva fase para el proyecto en el que "los observadores tendrán que analizar con detenimiento lo que recoge el Bid Book" así como el propósito de la candidatura y sus líneas de actuación hasta 2031 y en adelante.

Ha explicado que el Ministerio de Cultura ha informado de que prepara una reunión de las ciudades españolas que han presentado sus Bid Book, habiendo prevista una primera exposición pública de los proyectos a principios de año en Madrid. Una vez se resuelva el "primer filtro" empezará la segunda fase, ha detallado la alcaldesa que ha reconocido el trabajo desarrollado por los comisarios de la candidatura granadina, entre ellos el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, así como de la directora gerente del consorcio, Pilar Tassara, y del resto de técnicos que desde ámbitos como el de la Universidad de Granada han colaborado.

Ha enfatizado el papel de los colectivos sociales que se han adherido al proyecto, que "vuelve a demostrar que todos estamos contribuyendo a visibilizar" el mismo así como a "arroparlo y apoyarlo".