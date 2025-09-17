El equipo del Ratón Pérez viaja este jueves a Lucena (Córdoba) para recoger dientes de leche

Archivo - Cartel del viaje del equipo del Ratón Pérez a Lucena (Córdoba) para recoger dientes de leche el día 18 de septiembre en la Biblioteca Municipal 'Rosa de Lima Muñoz Cañete'. - UCO - Archivo

CÓRDOBA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo del Ratón Pérez viaja al municipio cordobés de Lucena para recoger dientes de leche este jueves en la Biblioteca Municipal 'Rosa de Lima Muñoz Cañete' a cambio de un obsequio y un certificado que acredita como ayudante del afamado roedor, además de 'merchandising' de la Casita Museo del Ratón Pérez, a la vez que servirán para el avance de la investigación de la evolución humana.

Según ha informado la Universidad de Córdoba (UCO), en 2019 la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la UCO trajo por primera vez al equipo del Ratón Pérez encargado de recoger dientes de leche dentro de la campaña que organiza el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh). Desde entonces, las familias cordobesas han entregado casi 300 piezas dentales.

Ahora, el equipo del ratón más famoso del mundo viaja por primera vez a Lucena en una actividad incluida dentro de la Noche Europea de los Investigadores, el evento europeo que convierte a septiembre en el mes de la divulgación científica.

Las piezas dentales pasarán a formar parte de la colección del Cenieh que tiene como objetivo desarrollar una muestra de comparativa de dientes de leche de referencia mundial que ayude a realizar importantes investigaciones en diferentes ámbitos como el paleoantropológico, el antropológico y el forense.

Además, los niños que acudan a entregar su pieza dental podrán recibir un taller lúdico de la mano del grupo de la UCO 'Investigación en Educación Bilingüe e Intercultural', en el que se explorará el origen y otras curiosidades del Ratón Pérez a través de varias actividades y juegos en inglés y español.

Con esta actividad continúa el programa de colaboración con el Centro de Desarrollo Territorial de Lucena y el Ayuntamiento de la localidad, un programa que comenzó en septiembre con un encuentro de La Noche Europea de los Investigadores 2024, continuó con el taller de alfabetización mediática Sal del Cuadro, Cienciaficcionados y Clandestinas en el Muro con el grafiti de la filóloga María Goyri.

Con esta programación se concreta el objetivo de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de promover la cultura científica más allá de la capital, apostando por llevar a cabo acciones de divulgación en los diferentes municipios de la provincia.

(EP)