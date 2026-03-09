La Junta lanzará este mes de marzo la convocatoria de 80 millones en ayudas para los polígonos industriales

Paradela (centro), entre Bellido y Díaz, en la jornada sobre la nueva Ley de Espacios Productivos en Andalucía (LEPA), celebrada en Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha anunciado este lunes que su departamento lanzará este mes de marzo la convocatoria de ayudas de 80 millones de euros para "modernizar infraestructuras y servicios, desplegar energías renovables o implantar redes inteligentes en los polígonos industriales andaluces".

Paradela, que ha participado, junto al alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba, Antonio Díaz, en un encuentro para abordar las claves de la nueva Ley de Espacios Productivos en Andalucía (LEPA) y los Incentivos Integrados de Competitividad y Energía, ha explicado que estos últimos, precisamente, están vinculados a la LEPA, que fue aprobada en diciembre pasado por el Parlamento andaluz y que entrará en vigor el próximo 24 de marzo.

A este respecto, ha recordado que Andalucía cuenta con 2.377 polígonos industriales y espacios productivos repartidos en 540 municipios, un 14% de ellos en la provincia de Córdoba, con un total de 337. "Espacios que, en el conjunto de la comunidad, albergan más de 47.000 empresas, de ellas, cerca de 4.700 en la provincia cordobesa, y 10.000 autónomos pero que no siempre responden a las necesidades reales de quienes trabajan en ellos", ha señalado el consejero.

En esta línea, Jorge Paradela ha abundado en que la LEPA "dotará a la comunidad de un instrumento normativo que se propone transformar polígonos industriales en espacios de alta competitividad y multiplicar su capacidad para atraer inversión".

Durante su intervención en la referida jornada ha resaltado que "la nueva Ley simplifica, impulsa la colaboración público-privada y facilita la transición ecológica y digital, introduciendo además un avance decisivo para ganar en eficacia mediante las Entidades de Gestión y Modernización".

"Venimos a hablar de espacios productivos en un contexto interesante porque la industria andaluza está en un momento francamente prometedor. Ha crecido un 9,6% en 2025, se han creado 24.500 empleos industriales nuevos en Andalucía en un año y estamos captando más de 5.000 millones de euros de inversión industrial nueva por año", ha incidido el consejero.

Junto a ello, Jorge Paradela ha reseñado que "Europa acaba de lanzar un histórico plan de choque para recuperar su músculo industrial y frenar la dependencia de China y Estados Unidos, el Industrial Accelerator Act, con el objetivo de elevar el peso de la industria para 2035".

Se trata de revitalizar la industria europea "mediante la agilización administrativa, la protección del mercado interno con el sello made in EU frente a la inversión extranjera y la creación de zonas de aceleración industrial, en línea con el trabajo que estamos haciendo desde la Junta para que una de ellas pueda asociarse al frío industrial", ha explicado el consejero.

Paradela ha indicado que es un reto, por tanto, "que supone una oportunidad para Andalucía y que nos coge, además, en el camino correcto con una industria que aporta el 30% del crecimiento económico y una política industrial proactiva, consensuada y ágil".

Uno de los pilares de apoyo del Gobierno andaluz se sustenta en la actualización de los polígonos industriales a través de la LEPA, ha indicado el consejero, para quien Córdoba "tiene dos ventajas para aprovechar al máximo la LEPA, al contar ya con espacios que pueden encajar con figuras como el Espacio Industrial Protegido o iniciativas susceptibles de ser consideradas Proyecto Tractor". Junto a ello, ha abundado, en el modelo de colaboración público-privado impulsado por el Ayuntamiento y la Confederación de Empresarios de Córdoba.

INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS EN CÓRDOBA

"Pero hay una realidad que nos frena --ha lamentado--, la carencia de infraestructuras de transporte eléctrico. La proactividad de la Junta de Andalucía choca con un muro si el Gobierno de España no cumple con su parte. La planificación eléctrica prevista para 2030 continúa sin responder a las necesidades de Córdoba", según ha asegurado.

Así, Paradela ha recordado que el Gobierno andaluz reclamó "duplicar la dotación prevista por el Ministerio en esta provincia" y, para ello, pidieron "109 millones en inversiones adicionales para 14 actuaciones, 103 millones para el refuerzo estructural de la red en ocho actuaciones, incidiendo en las nuevas subestaciones de 400 kV Peñarroya y Lancha, el nuevo eje de interconexión de 400 kV con Extremadura 'Lancha-Peñarroya-Maguilla', con transformador 400/220 kV en Lancha, para atender necesidades de demanda y generación" en el Guadiato y Los Pedroches.

También incluye la nueva subestación Córdoba Norte 220 kV, conectada con las líneas 'Lancha-Córdoba Norte 220 kV' y 'Córdoba Norte-Casillas 220 kV', para la mejora del servicio a la capital cordobesa. Además, seis nuevas posiciones en subestaciones existentes (seis millones), para dar apoyo a la red de distribución (dos), para conectar a la red de transporte nuevos proyectos industriales, de generación de H2 verde (una) y dar apoyo a la generación y almacenamiento (tres).

"Necesitamos compromisos claros con el refuerzo de los Valles de Los Pedroches y Guadiato; Córdoba es un nodo estratégico del sistema energético andaluz y requiere una red de transporte acorde a su nueva realidad", ha aseverado Jorge Paradela, quien ha instado al Gobierno central a sacar este proyecto de los anexos del borrador de planificación "para dar la certeza de que se ejecutará antes de 2030".

El consejero ha precisado que, tras la consulta realizada antes de presentar las alegaciones al borrador de planificación vinculante en diciembre pasado, la Junta ha detectado una demanda de potencia de 1,5 GW para diez proyectos, entre siete iniciativas de generación renovable y almacenamiento, que suman 1,3 GW, y tres proyectos de hidrógeno, con 0,2 GW, y que "no pueden ser atendidos con la actual propuesta del Ministerio".

Así, ha remarcado que "Andalucía tiene más industria que nunca, más energía limpia, barata y accesible, tiene una normativa actualizada, tiene inversión comprometida y gana peso en el escenario de la nueva industria europea descarbonizada. Lo que necesita ahora Andalucía es un Gobierno de España que acompañe en esta ambición o, al menos, que no la frene".

LEPA

El consejero ha estado acompañado del viceconsejero Cristóbal Sánchez, quien ha realizado una presentación a los empresarios de las soluciones que aporta la LEPA, y del delegado territorial de la Consejería en Córdoba, Agustín López.

Por su parte, el alcalde de Córdoba y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, José María Bellido, ha agradecido al consejero que "haya tenido en cuenta al municipalismo, no solo a Córdoba, sino a todos los ayuntamientos, en la elaboración de esta Ley. Porque el trabajo que hemos hecho desde la FAMP con la Consejería de Industria ha sido tenido en cuenta".

Bellido ha añadido que la LEPA "abre nuevas oportunidades estratégicas a las empresas", tanto para "captación de fondos para inversiones, como de inversiones en innovación, es decir, es una ley que abre nuevos retos que tienen mucho que ver con el crecimiento empresarial y con los espacios donde se ubican".

Finalmente, el presidente de CECO, Antonio Díaz, ha subrayado que, "desde la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), de la cual tengo el honor de ser también vicepresidente, hemos contribuido directamente con la Consejería de Industria en la elaboración de esta ley, aportando gran cantidad de observaciones y matices a su redacción", y ha destacado que la LEPA permite que los empresarios puedan "participar en la modernización" y mantenimiento de los polígonos, "y eso es una innovación" y conlleva "una colaboración público-privada de primer nivel".