Los Equipos de Orientación Educativa de Córdoba piden a la Junta "instalaciones dignas" para su labor profesional

Archivo - Interior de un colegio público en Córdoba capital. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los seis Equipos de Orientación Educativa (EOE) de Córdoba capital han reclaman a la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía "una solución urgente para disponer de unas instalaciones dignas, seguras y adecuadas para desarrollar su labor profesional".

A este respecto y a través de una nota, los referidos EOE de la capital cordobesa han precisado que tenían su sede oficial en el CEIP Averroes, pero tuvieron que "abandonar estas instalaciones en 2021, debido a sus condiciones de insalubridad" y, desde entonces, los equipos "han sido ubicados provisionalmente en diferentes centros educativos de la ciudad, mientras se buscaba una sede común que reuniera las condiciones necesarias".

En este proceso, el CEIP Alfonso Churruca fue planteado por la Administración autonómica "como posible espacio para reubicar a los EOE, y "en diciembre de 2025 los coordinadores y coordinadoras" de los equipos realizaron una visita a sus instalaciones y trasladaron a la Delegación Territorial "las numerosas actuaciones que consideraban necesarias para que el edificio pudiera convertirse en una sede adecuada", tales como el "acondicionamiento de espacios, adecuación de aseos, reparaciones, instalación de equipamiento, calefacción, conexión a la red, pintura y limpieza, entre otras".

Sin embargo, "estas actuaciones no se han llevado a cabo en su totalidad, ni se ha dado una respuesta oficial al conjunto de las demandas planteadas", y "la situación se ha agravado en el caso de los EOE Vista Alegre y EOE Levante-Alcolea, que tenían sus dependencias en el CEIP Julio Romero de Torres y tuvieron que abandonarlas debido al incremento de unidades del centro y a la falta de espacio disponible".

Durante el pasado mes de julio, "sus muebles y materiales fueron trasladados al CEIP Alfonso Churruca, el espacio que se había planteado como su nueva ubicación, donde permanecen actualmente apilados y en cajas en las dependencias que deberían ser sus espacios de trabajo, sin que estas hayan sido acondicionadas para poder trabajar en ellas".

Esto "dificulta el acceso a materiales profesionales imprescindibles, como pruebas psicopedagógicas, cuestionarios e instrumentos de evaluación, y condiciona el normal desarrollo de las funciones de orientación educativa".

Por ello y en definitiva, los seis equipos (Brillante-Valdeolleros, Poniente-Villarrubia, Sector Sur-Centro, Fuensanta-Cañero, Vista Alegre y Levante-Alcolea) demandad "una solución común y definitiva, preferentemente en un mismo centro o edificio", dependiente de la Consejería de Educación, "que garantice unas condiciones adecuadas de seguridad, higiene y funcionalidad".