Erik Domínguez destaca el "orgullo" de los afiliados del PP por la Constitución y su "espíritu de convivencia"

JAÉN, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez ha señalado que este martes es un día en el que todos los españoles "podemos sentirnos profundamente orgullosos" de "nuestra Constitución, del espíritu de

convivencia y concordia que la impulsó y sirvió para su aprobación y de la arquitectura institucional que con este texto como pilar pudimos construir entre todos".

Un sentimiento que, ha asegurado en un comunicado, "todos los afiliados" del Partido Popular guardan. "Sentimos que tanto su texto como sus valores están hoy más vigentes y vivos que nunca", ha dicho Domínguez, que ha lamentado que "el Gobierno de Sánchez se apoye en todos aquellos que quieren desprestigiar estos valores y romper con nuestra Carta Magna".

"Hay valores que no son ideológicos y, por tanto, no son propiedad de ningún partido, sino que deberían reunir a todas aquellas personas que crean en nuestro país. La defensa de los intereses generales y no de los intereses de una minoría radical, el respeto a nuestras instituciones y a la Constitución, la independencia de la Justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho, son principios que no deberían ser exclusivos del Partido Popular", ha indicado la nota de prensa.

Con todo, el presidente provincial ha comentado que "todos ellos han sido abandonados por el Partido Socialista y por todos aquellos partidos que lo sustentan en el Gobierno, con el beneplácito de socialistas como Paco Reyes".

Asimismo, ha aseverado que España "no puede tener un Gobierno del que Otegi dice que está en sus manos o del que Rufián reivindica ser palanca de sus políticas". "Un país no puede ser gobernado por todos aquellos que quieran acabar con su Constitución y por eso el Partido Popular es la única alternativa para garantizar un país unido y que siga sintiéndose orgulloso de lo que somos", ha concluido.