Los escoceses Teenage Fanclub inauguran la programación de octubre de 1001 Músicas-CaixaKank en Granada

Teenage Fanclub arrancan su gira europea en España y ofrece un concierto en el Teatro CajaGranada este martes 6 de octubre. - PROEXA

GRANADA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La inconfundible banda escocesa Teenage Fanclub actuará el próximo martes 6 de octubre en el Teatro CajaGranada, dentro del ciclo 1001 Músicas-CaixaBank. El grupo arranca su nueva gira europea en España y aterriza en la ciudad nazarí para presentar 'Do not dare to dream', su próximo trabajo discográfico. Con casi cuatro décadas de trayectoria, los referentes del rock alternativo y el power pop internacional serán los encargados de abrir la agenda musical del ciclo durante este mes.

La velada contará, además, con la actuación de Euros Childs, artista galés que ejercerá de telonero de la formación escocesa. Tras militar en Gorky's Zygotic Mynci entre 1991 y 2004, inició una prolífica trayectoria en solitario estrechamente ligada a Teenage Fanclub, con quienes toca los teclados y canta, participa habitualmente en sus giras y ha colaborado en sus tres últimos trabajos de estudio.

La apertura de puertas para este espectáculo tendrá lugar a las 20,00 horas: Euros Childs actuará a las 20,30 horas y Teenage Fanclub subirá al escenario a las 21,30 horas.

En su directo, Teenage Fanclub reivindica su particular manera de entender el pop: melodías contagiosas, un característico juego de voces y una marcada herencia rockera que adquiere un gran protagonismo sobre el escenario.

Norman Blake y Raymond McGinley se reparten las voces y las guitarras en una formación que imprime mayor intensidad a sus canciones durante esta nueva etapa. El conjunto de Glasgow recupera así la distorsión y el carácter eléctrico de sus primeros años sin renunciar a la delicadeza de sus temas más reposados.

El público granadino tendrá la oportunidad de reencontrarse con el extenso repertorio de una banda que ha firmado algunas de las canciones más representativas del pop independiente de las últimas décadas. Sus actuaciones recientes han combinado grandes clásicos de sus inicios con temas de su periodo más actual, demostrando que su obra sigue creciendo sin renunciar a las señas de identidad que los hicieron reconocibles.

La próxima entrega discográfica de los escoceses llegará precisamente el 9 de octubre con 'Do not dare to dream', su decimotercer álbum de estudio, grabado en la remota isla escocesa de Great Bernera. El disco reúne diez nuevas canciones en las que los dos pilares del grupo vuelven a compartir las tareas de composición. Entre ellas figuran 'Day in the sun', 'There was you' y 'Be with you tonight', los tres adelantos con los que el grupo ha comenzado a descubrir su proyecto más novedoso.

Fundada en 1989 en Bellshill, la banda encontró su inspiración inicial en formaciones como The Byrds, The Beach Boys y Big Star. Durante los noventa se convirtió en uno de los nombres fundamentales del rock alternativo británico, desarrollando una personalidad musical que ha influido en sucesivas generaciones de artistas.

Lejos de limitarse a revisitar aquella época, los escoceses han mantenido una actividad discográfica y escénica que continúa alimentando su recorrido. La nueva gira, que contempla doce conciertos en España y numerosas actuaciones por el resto de Europa, da buena cuenta del cariño y la fidelidad de unos fans que siguen acompañando a su grupo casi 40 años después de sus primeros pasos.

Tras el concierto de Teenage Fanclub, la programación del 1001 Músicas-CaixaBank continuará en Granada el viernes 9 de octubre con María José Llergo en el Palacio de Congresos; y Loquillo pondrá el broche final a esta sexta edición el sábado 17 de octubre en el Palacio de Deportes de la capital nazarí.