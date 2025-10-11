El escritor David Uclés inaugura la Feria de San Lucas con un homenaje a la historia y las tradiciones de Jaén

JAÉN 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor David Uclés se ha encargado este sábado, 11 de octubre, del pregón que ha dado la bienvenida a la Feria de San Lucas de Jaén y en el que ha rendido homenaje a la historia y las tradiciones jiennenses.

Así lo ha señalado en una nota el Ayuntamiento de Jaén, cuyo alcalde, Julio Millán, ha sido el encargado de presentar al pregonero y ha destacado que, "en este año que Jaén celebra el 1.200 aniversario de su capitalidad, su presencia en la ciudad simboliza esa unión entre la Jaén capital y la Jaén de los pueblos, una provincia diversa, viva y profundamente unida por el orgullo de pertenecer a esta tierra".

De igual forma, el alcalde ha afirmado que David Uclés "no está aquí en condición de oficio ni de título, sino como un hijo de esta tierra, que escribe, siente y piensa desde el compromiso con lo nuestro y desde la fidelidad a sus orígenes".

"David Uclés encarna ese espíritu de unión, de compromiso y de amor por esta tierra. Estoy seguro de que su pregón nos emocionará y será un homenaje sentido a todo lo que somos como pueblo", ha añadido el primer edil.

Por su parte, David Uclés, que ha salido al balcón ataviado con un traje de Chirri, ha regalado al público asistente un discurso "lleno de orgullo jiennense", reivindicando la identidad única de Jaén como "tierra de frontera, cruce de culturas y corazón del 'Paraíso Interior'".

El pregonero ha destacado igualmente en su intervención la riqueza histórica de la ciudad, haciendo mención a la Catedral, Baños Árabes, Castillo de Santa Catalina o la judería, como reflejo de la convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos.

Asimismo, ha exaltado su gastronomía popular, su habla propia --'la tierra del ronquío'-- y su folclore: los melenchones, las fiestas de la Virgen de la Capilla, San Antón y la leyenda del lagarto de la Malena.

De la Feria de San Lucas ha resaltado que es la última gran celebración del año, abierta e igualitaria, sin distinciones de clases ni casetas exclusivas, y ha subrayado su ambiente auténtico, las comidas tradicionales como migas, morcilla, flamenquines, churros con chocolate y los vinos dulces que acompañan la convivencia festiva.

Ha concluido haciendo un llamamiento a preservar las costumbres y el legado popular, símbolo de unión y orgullo provincial, y ha concluido lanzando 'vivas' a la Feria de San Lucas, a las "moricas aguerridas de Jaén", a los "aceituneros altivos" y a los "lagartos y lagartas", y con la exclamación '¡Viva Jaén ni poyas!'.

CABALGATA

Una vez finalizado el pregón, en el que Uclés ha invitado a disfrutar de San Lucas 2025, se ha iniciado la cabalgata en cuyo desarrollo han participado más de 500 personas, incluida Protección Civil y personal de organización y seguridad.

Una cabalgata que, bajo el título 'Jaén, en clave de Interculturalidad', se ha enfocado en dos efemérides tales como el 1.200 aniversario de la capitalidad de Jaén y el 450 aniversario de la muerte del arquitecto Andrés de Vandelvira, y en civilizaciones milenarias como la china, hindú y del Ártico, mientras que el mundo amazónico también ha estado representado, así como la civilización africana y la egipcia.

De este modo, ha sido una cabalgata "muy interactiva y dinámica" con la que los jiennenses han disfrutado durante todo su recorrido, desde su inicio en la Plaza de Santa María hasta la Avenida de Madrid esquina con la calle Virgen de la Cabeza, según han destacado desde el Ayuntamiento.