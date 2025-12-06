Escuela Arte Granada y CCOO firman un acuerdo de colaboración en materia de formación - CCOO

GRANADA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Escuela Arte Granada y CCOO Granada han mantenido un encuentro en el que han firmado un convenio de colaboración para el desarrollo de diversos proyectos formativos comunes.

El acuerdo tiene por objeto mejorar la capacitación profesional de las personas afiliadas y han participado en la firma del mismo Daniel Mesa, secretario general de la Unión Provincial de CCOO de Granada; Esteban Ruiz, responsable de Afiliación y Servicios; Carlos Álvarez Navas-Parejo, director general de Escuela Arte Granada; y su director Comercial, Alfonso Padilla.

En él se plantea un marco de cooperación a largo plazo que contempla diversas líneas de actuación para impulsar y acercar la formación especializada a múltiples colectivos, han señalado en un comunicado.

En concreto, la primera de ellas consiste en la aplicación de un descuento exclusivo para las personas afiliadas a CCOO y familiares directos quienes podrán acceder, en condiciones favorables, a las diferentes disciplinas académicas que se imparten en este centro, que abarcan las áreas de diseño, fotografía, audiovisual, programación, marketing digital e inteligencia artificial.

Por otro lado, este acuerdo también abre una vía para el desarrollo de acciones de formación interna, apuntando a la mejora de las competencias como la negociación, la comunicación o el liderazgo.

Asimismo, otra área destacada del mapa formativo diseñado pone el foco sobre la capacitación técnica en materia de digitalización, como demuestra la primera acción formativa común, un curso ad-hoc de Creación de contenidos con Inteligencia Artificial.

Planificada para el primer trimestre de 2026, en ella "se trabajarán una serie de técnicas avanzadas para exprimir las infinitas posibilidades que ofrecen estas nuevas herramientas".

Y lo más relevante, han incidido, "cómo orientarlas a su aplicación en los ámbitos laborales más habituales de este colectivo: creación ágil de textos, búsqueda de información, clasificación de documentación administrativa, generación de recursos visuales y edición de imágenes, gestión de documentación interna, uso de la IA de acuerdo a los principios de eticidad y responsabilidad, etcétera".

Adicionalmente, se contempla el desarrollo a medio plazo de una nueva línea de formación certificada, en la que Escuela Arte Granada aportará su experiencia en el sector educativo y la alta capacitación de su equipo docente.

El secretario general de CCOO Granada, Daniel Mesa, ha agradecido a Escuela Arte Granada "su predisposición y permeabilidad a nuestras necesidades, ya que confiamos en que esta colaboración nos ayudará a elevar la calidad de nuestras actuaciones y, por tanto, a una mejora de la calidad del servicio que prestamos a los trabajadores y trabajadoras".