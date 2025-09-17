La Escuela de Arte José Nogué de Jaén acoge hasta el 17 de octubre la exposición 'Ciudades y comunidades sostenibles'

JAÉN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Superior de Arte y de Diseño José Nogué de Jaén acoge, hasta el próximo 17 de octubre, la exposición 'Ciudades y comunidades sostenibles'.

Recoge las instantáneas ganadoras, así como una selección de las imágenes participantes, del XVII Concurso de Fotografía de la Fundación Caja Rural de Jaén. De este modo, a través de estas fotografías, la comunidad educativa de la escuela tendrá a su alcance una muestra que pretende concienciar a la sociedad sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

"Planteamos a los fotógrafos que nos mostrasen esas partes positivas, y también negativas, de las ciudades para ver cómo podemos mejorar nuestras ciudades", ha explicado el gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén, Luis Jesús García-Lomas, durante la inauguración, en la que también ha participado la directora de la Escuela de Arte José Nogué, Ángela Kayser.

'Ciudades y comunidades sostenibles' reúne 37 imágenes enfocadas a la concienciación sobre la necesidad de que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

"Es un orgullo y una alegría, otro año más, contar con ese momento que nos ayuda a arrancar toda la temporada expositiva. Qué mejor que arrancarla con este concurso, por su implicación social y transversal y por la calidad de los trabajos", ha afirmado Kayser.

La muestra permanecerá ubicada en la sala Fausto Olivares de la Escuela Superior de Arte de Diseño José Nogué los martes, miércoles y jueves, de 11,30 a 13,30 horas, y de lunes a viernes, de 18,00 a 20,30 horas.