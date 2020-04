Escuela de Calor rechaza prolongar el curso en julio porque "infravalora" el trabajo hecho durante el confinamiento

SEVILLA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las familias agrupadas en la Plataforma Escuelas de Calor rechazan "rotundamente" la posición de expertos y organizaciones de prolongar el curso durante el mes de julio para recuperar el aprendizaje y el curso perdido por el confinamiento, porque "infravalora tanto el trabajo realizado desde que se cerraron los centros --pese a la desigualdad con que se ha podido realizar--, como el efecto sobre el proceso educativo de dicho confinamiento".

La plataforma responde así en un comunicado a la iniciativa promovida por Save The Children, y apoyada por 40 organizaciones, expertos, catedráticos y exdirigentes políticos, de una carta abierta a la ministra de Educación, Isabel Celaá, y que también se dirige a los consejeros de Educación de las distintas comunidades autónomas, en la que le piden que abra los colegios en verano y que se "limite" la repetición de curso para que sea una excepción mucho mayor que en un año habitual.

Así, Escuela de Calor señala que el curso "no se puede prolongar" porque tanto alumnado como profesorado "ha estado trabajando todo el confinamiento", para añadir que quien no lo ha podido hacer "es porque el sistema ya descuelga 'per se' a una parte de la mayoría social y esta situación no ha hecho sino evidenciarlo".

Además, la plataforma señala que "no se puede prolongar" porque en la comunidad andaluza las infraestructuras educativas "son tan deplorables que no están climatizadas y en las aulas se alcanzan temperaturas incompatibles con la salud y el trabajo académico", un asunto que recuerda "no es nuevo" y ante el que "llevan décadas mirando para otro lado". "Llevamos tres años luchando por eso y empujando una ley que el virus también ha dejado a pie de Pleno", lamenta.

De este modo, afirma que el curso "tiene que acabar en su fecha, pero sin dejar a nadie atrás a medio plazo, porque es el derecho a la educación lo que estaría vulnerándose".

"Habrá que tomar medidas para eso, pero desde luego no deben pasar por dejar al alumnado sin descanso en verano, ni a docentes ni a familias", asevera, para añadir que "este año menos que nunca porque tienen que superar el choque emocional del confinamiento, sanar sus miedos, recuperar la relación con sus abuelos, y ver a sus amigos por otro sitio que no sea la pantalla del dispositivo que sea. Tienen que reponerse y prepararse para afrontar el curso que viene".

Escuela de Calor apunta que en el proceso de enseñanza-aprendizaje "no se puede dar por cubierto el curriculum no abordado de manera presencial dado que todo el alumnado no ha tenido igualdad de oportunidades de acceso", por lo que "no se puede recuperar de manera improvisada", y subraya que el curso que viene "es cuando tocará hacer el esfuerzo".

"El profesorado, que es el competente, detectará en la evaluación inicial, como siempre hace, qué niveles tiene el alumnado, y los equipos directivos y los claustros deberán contar con los recursos (refuerzos de plantilla docente) necesarios para poder hacer las adaptaciones curriculares necesarias", explican.

Las familias que conforman Escuela de Calor esperan también "ver el Boletín Oficial del Estado (BOE) con el decreto que ponga dinero encima de la mesa para que nuestros hijos recuperen el curso perdido", porque la educación pública "es un servicio esencial, un derecho fundamental y ahora debemos ver que se apuesta por ella" y "quizás sea también una oportunidad para mejorarla".