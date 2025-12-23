Escuelas Católicas de Andalucía ve "insuficiente" el acuerdo con la Junta para la jubilación anticipada del profesorado

Foto del acuerdo con la Junta para la jubilación anticipada de los profesores de la concertada. - ESCUELAS CATOLICAS DE ANDALUCIA

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Escuelas Católicas de Andalucía (ECA) ha firmado este martes junto al resto de representantes patronales y sindicales de la enseñanza concertada andaluza el acuerdo de jubilación parcial con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, que valora como "un paso adelante importante y necesario, aunque insuficiente, lejos aún del escenario deseable".

ECA ha suscrito este acuerdo, con entrada en vigor el próximo 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2028, desde "una posición de responsabilidad y compromiso con los trabajadores", entendiendo que supone una mejora "real" respecto a la situación anterior y que permite dar respuesta a una demanda largamente sostenida por el profesorado de la enseñanza concertada. No obstante, la organización reconoce que "no es el acuerdo que hubiéramos querido firmar", tal como ha recogido en una nota.

En este sentido, ECA valora el acuerdo como una medida positiva para los trabajadores y para la estabilidad del sistema educativo concertado, y lo sitúa dentro del proceso de desarrollo y seguimiento del Acuerdo Marco de mejora de la enseñanza concertada firmado el pasado mes de julio. Será en ese marco donde la organización "espera avanzar" en la mejora de las plantillas y en una "dotación de recursos alineada progresivamente con la existente en la red pública, como elemento clave para garantizar la sostenibilidad de los centros".

"Estamos razonablemente satisfechos porque se recupera y ordena el acceso a la jubilación parcial, pero somos conscientes de que el texto final presenta limitaciones relevantes que no responden plenamente a nuestras reivindicaciones", ha señalado Rafael García Porras, secretario autonómico de Escuelas Católicas de Andalucía.

Entre los aspectos positivos, ECA destaca la recuperación efectiva de la jubilación parcial para el profesorado en pago delegado, el compromiso de la Administración de dotar las horas necesarias para garantizar la contratación del relevista a jornada completa y con contrato indefinido, y la existencia de un procedimiento claro y homogéneo que aporta mayor seguridad jurídica a los centros.

Sin embargo, Escuelas Católicas de Andalucía subraya que el acuerdo introduce "restricciones" que no estaban inicialmente en las propuestas del sector y que limitan su alcance. Entre ellas, la imposibilidad de anticipar la jubilación parcial hasta tres años antes de la edad ordinaria --permitiéndose solo dos--; la obligatoriedad de acceder siempre al 75% de la jornada "sin margen de flexibilidad"; la prohibición de acumular la jornada en periodos más amplios o la vinculación expresa del acceso a las disponibilidades presupuestarias.

Asimismo, ECA considera "especialmente sensible" la exigencia de que el trabajador jubilado parcialmente deba causar baja obligatoria al alcanzar la edad ordinaria de jubilación, "una condición impuesta" para evitar sobrecostes a la Administración y que traslada una carga añadida de gestión y responsabilidad a los centros. A pesar de estas limitaciones, Escuelas Católicas de Andalucía ha optado por la firma del acuerdo como un ejercicio de responsabilidad institucional, entendiendo que bloquearlo hubiera supuesto mantener una situación claramente peor para el profesorado afectado.

"Firmamos porque mejora lo existente y porque protege a los trabajadores, pero no renunciamos a seguir negociando. Este acuerdo no cierra el camino, sino que nos sirve para seguir avanzando en él", ha afirmado García Porras. En este sentido, ECA valora de forma positiva el clima de diálogo mantenido con la Consejería en los últimos meses y confía en que las comisiones de seguimiento y los futuros espacios de negociación permitan incorporar aquellas mejoras que han quedado fuera, avanzando hacia un modelo de jubilación parcial más flexible, equilibrado y ajustado a la realidad de los centros concertados.

Escuelas Católicas de Andalucía representa al 70% del sector de la enseñanza concertada en la comunidad autónoma, integrando a más de 400 centros, 16.000 profesionales y 260.000 alumnos, y reitera su compromiso con la mejora progresiva de las condiciones laborales del profesorado y la sostenibilidad del sistema educativo concertado andaluz.