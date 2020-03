Escuelas Infantiles reprochan a la Junta que este ciclo "se ve relegado" en las medidas de ayuda ante el coronavirus

SEVILLA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Escuelas Infantiles Unidas ha denunciado que la Junta de Andalucía en la crisis del coronavirus y la declaración del estado de alarma por el Gobierno para ayudar a los centros de educación infantil "no vaya a invertir ni un solo euro más de lo que ya tenían previstos y los centros verán mermados sus ingresos al no prestar el servicio, a pesar de tener presupuestos sin agotar que ya estaban previstos para esta etapa, en este curso escolar". Esta asociación ha considerado que "de nuevo ven cómo este ciclo educativo se ve relegado, también en la gestión económica y laboral de este periodo sin precedentes".

"Aún sin saber cuál será la cantidad que recibirán los centros por alumno matriculado y en qué cantidad se van a mermar sus ingresos desde la Consejería de Educación ante el cierre de los centros educativos, las escuelas infantiles de Andalucía reclaman que la Junta abone al menos la atención socioeducativa 209,16 euros, que ya supondría un 25% menos de sus ingresos mensuales", ha manifestado a través de un comunicado.

La Asociación de Escuelas Infantiles Unidas ha considerado que es "incomprensible que, ante la confección de un decreto de ayudas económicas y laborales publicado el pasado 20 de marzo, no se hayan tenido en cuenta las peticiones remitidas a la Consejería el pasado 12 de marzo, y que se basaban en una viabilidad económica de las empresas y un mantenimiento estable del empleo".

"Ya esto supondría un gran esfuerzo porque además la medida iría unida a un mantenimiento de toda la plantilla en las mismas condiciones a pesar de la disminución de los ingresos. Pedimos un incremento mensual de 3 millones de euros por mes completo que dure esta situación y que está presupuestado para las escuelas infantiles y no se han gastados en las convocatorias extraordinarias, para poder llegar a cubrir la atención socioeducativa", han explicado la Asociación de Escuelas Infantiles Unidas.

La Asociación de Escuelas Infantiles ha explicado que además de sus gastos laborales, estos centros deben contabilizar otros gastos operativos como "deben seguir pagando las hipotecas, alquileres, los préstamos, pólizas de créditos, autónomos y los gastos de suministros y proveedores de meses de funcionamiento y, con un importe inferior, los centros ni siquiera podrán mantener el empleo". "Al final los autónomos tendrán que renunciar a su salario en pro del empleo de sus trabajadoras cuando lo justo sería que todas pudieran cobrar su nómina", han apostillado.

Esta organización ha esgrimido que "el sector venía de una época de enorme dificultad económica tras 12 años de congelación del precio plaza", a lo que ha sumado la subida de salarios tras la firma de los últimos convenios colectivos y el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

PRECIO PLAZA DEFICITARIO

La Asociación de Escuelas Infantiles Unidas ha explicado que la Junta de Andalucía "ya había reconocido un precio plaza deficitario y había abordado la subida del precio plaza, que al no hacerse vigente hasta septiembre, la situación es de enorme complejidad, con muchos centros al borde del cierre, suponiendo esto pérdidas económicas para las empresas, desempleo para las trabajadoras y falta de servicio para las familias que necesiten esta atención socioeducativa".

"Una vez analizado el decreto y, a falta de conocer el dato exacto de cuál es la cifra que resultaría de la parte bonificada, y según el último presupuesto de la liquidación conjunta en Andalucía de febrero, junto con el dato del número de alumnos matriculados, la situación económica que se vislumbra no está acorde a los esfuerzos exigidos a la ciudadanía por las administraciones para esta crisis sobrevenida", han declarado.

La Asociación de Escuelas Infantiles Unidas ha sostenido que las medidas para evitar el incremento de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) "van a conseguir el efecto contrario: los centros harán ERTE y muchos directamente ERE y ese será el final de muchos centros educativos".

"De lo publicado en el Decreto Ley, denunciamos que la Administración no ha puesto encima de la mesa ni un solo euro más de lo ya presupuestado en febrero para este sector y además no se ha tenido en cuenta el presupuesto global que tenemos aprobado y que, debido a la poca escolarización, no se está agotando", ha manifestado la presidenta de Escuelas Infantiles Unidas, Maribel Uncala, .