Escuredo advierte que una victoria del PP el 17M permitiría a Vox "acabar con 40 años del Estado del bienestar"

Archivo - El expresidente de la Junta y escritor Rafael Escuredo, en una foto de archivo. - EUROPA PRESS/CASINO DE ROCIANA - Archivo

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Junta de Andalucía y presidente de honor del PSOE de Andalucía, Rafael Escuredo, ha advertido de que "si el PP ganara las elecciones en Andalucía" el próximo 17 de mayo, "Vox acabaría con 40 años del Estado del bienestar".

Así se ha pronunciado en su cuenta de la red social 'X', consultada por Europa Press, después de que el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, oficializara la convocatoria de los comicios al Parlamento andaluz.

En este sentido, el expresidente ha subrayado que su mensaje es "así de claro y así de fuerte", al tiempo que ha asegurado que, de ocurrir este escenario, "será un verano para olvidar".