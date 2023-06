Espadas acusa a Moreno de hacerse "cómplice de la cesión" del PP a Vox en derechos tras un discurso "decepcionante"

El secretario del PSOE-A, Juan Espadas (c), en el Salón de Peno, para comparecer a petición propia en el Pleno del Parlamento en un debate para informar sobre la situación política de Andalucía que se desarrollará en sesión de mañana y tarde a 28 de junio

SEVILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha considerado este miércoles que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), se ha convertido en "cómplice de la cesión" que en materia de derechos de colectivos como el de las mujeres o las personas Lgtbi está llevando a cabo, a su juicio, el PP con Vox en las negociaciones que ambos partidos mantienen en diversas comunidades autónomas para alcanzar acuerdos de gobernabilidad en esos territorios tras las elecciones del pasado 28 de mayo.

Así lo ha trasladado Juan Espadas en una comparecencia en el Parlamento andaluz para valorar el discurso con el que el presidente de la Junta ha abierto el debate de política general que se celebra a lo largo de este miércoles en el Pleno, y que el líder socialista ha tildado de "decepcionante" y "frustrante", así como de ser una "pérdida de tiempo".

De este modo, Espadas ha criticado que el discurso de Moreno ha parecido más bien el suyo de investidura de hace un año, en vez de uno para realizar "un balance de gestión de lo que ha sido capaz de desarrollar respecto a lo que se comprometió hace un año".

Además, ha considerado que ha sido un discurso "frustrante para aquellos que hoy esperaban que el presidente de la Junta defendiera su gestión", que "está claro que es indefendible" y ni el propio Moreno "la defiende", según ha apuntado Espadas antes de agregar que "ya pueden espabilar los miembros del Consejo de Gobierno, porque no han sido capaces de ponerle ni en un papel cuestiones relevantes que en este año al menos el presidente pudiera venir a contarnos aquí como logros que sean imputables a él mismo o a la acción de alguno de sus miembros" del Ejecutivo.

Espadas ha opinado que "lo más llamativo" de la intervención de Moreno "no ha sido lo que ha dicho, sino más bien lo que no ha dicho", y al respecto ha subrayado que "había dos cuestiones en las que el presidente de la Junta hoy tenía que pronunciarse y no lo ha hecho", y "en ambas ha utilizado lo que llamamos vulgarmente mala conciencia".

Ha concretado que Moreno "tenía que sacar a relucir la palabra 'igualdad' y 'violencia de género'" en su discurso, y "para ambas cuestiones ha dedicado no más allá de un minuto", según ha lamentado Espadas, que ha criticado además que el presidente no ha aclarado "si reprueba o no lo que está haciendo su partido en ayuntamientos en los que se ha retirado la bandera Lgtbi", o en relación a "los acuerdos y pactos que está suscribiendo" el PP con Vox, que "nos llevan a pensar en un retroceso claro de las políticas de igualdad" y en "la cesión de derechos" de las mujeres o de personas Lgtbi; "en definitiva, en la cesión de lo que significan los avances en igualdad y las conquistas en derechos de estos años a cambio de pactos para conseguir el poder en gobiernos autonómicos o locales".

"Sobre esto, ni media palabra" por parte de Moreno, que, según ha denunciado Espadas, este miércoles, "por acción y omisión, se convierte claramente en cómplice de lo que, por otra parte, desde que accedió a la presidencia de la Junta ha asumido como propio", según ha apostillado para recordar que el también líder del PP-A fue investido por primera vez como presidente de la Junta en enero de 2019 merced al apoyo de Vox, un partido "con el que asumió no hablar de violencia de género, sino de violencia intrafamiliar", activando además un teléfono al respecto "al que nadie llama" en Andalucía, según ha puesto de relieve.

Espadas ha criticado también que Moreno se haya "permitido sacar pecho hablando de más presupuesto en el Instituto Andaluz de la Mujer cuando lo que hay son más transferencias del Gobierno de España en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género".

LA POLÍTICA DE LA "CONFRONTACIÓN" CONTRA EL GOBIERNO

El líder del PSOE-A se ha preguntado "para qué convoca un debate sobre política general de Andalucía" el presidente de la Junta a tenor de su discurso si no es "exclusivamente para tener la justificación", en la sesión vespertina en la que podrá replicar a los portavoces de los grupos parlamentarios, de "hacer lo que más le gusta y en lo que mejor se mueve, que es en la política de confrontación contra el Gobierno de España", contra su presidente, Pedro Sánchez, y contra el PSOE, según ha agregado Espadas.

El jefe de la oposición ha subrayado que "Andalucía no es líder en nada" en España, y ha acusado entonces a Moreno de recurrir a "mentiras a la hora de utilizar datos", y de "ocultar otros que evidentemente no dejan en buen lugar su gestión al frente del Gobierno de Andalucía".

Espadas ha aseverado que "no puede ser que todo lo que va bien en Andalucía sea como consecuencia" del "protagonismo" y el "empuje" de Moreno desde que es presidente de la Junta, "y todo lo que va mal en Andalucía no es responsabilidad suya como consecuencia de que el Gobierno de España maltrata a esta tierra". "No cuela, señor Moreno Bonilla", ha espetado el líder del PSOE-A.

"SE NIEGA A DIALOGAR" SOBRE DOÑANA

De igual modo, Espadas ha afeado a Moreno que haya realizado "tantas apelaciones al diálogo como línea protagonista" de su gobierno "cuando se niega a dialogar con el jefe de la oposición para buscar una alternativa a este callejón sin salida en el que nos ha metido" el presidente de la Junta "en relación con Doñana", según ha aseverado.

El líder socialista ha aludido así a la petición que lleva "desde septiembre" trasladando a Moreno para "sentarnos a hablar" ambos líderes políticos "sobre cuál es el problema real" que existe en el entorno del Parque Nacional de Doñana, y "cómo podríamos abordarlo sin tener en contra a toda la comunidad científica, a los técnicos, al Gobierno de España, a la Unesco, a la Comisión Europea y a todos los que opinan sobre esta materia".

Así las cosas, y tras acusar de "soberbia" a Moreno, Espadas ha concluido que el jefe del Ejecutivo andaluz ha vuelto "a intentar hacer un debate de investidura no siendo consciente de que lleva un año de esta legislatura y cuatro de la anterior" como presidente, y ha criticado así que su discurso ha sido una "pérdida de tiempo de una hora y media" que "se lo podía haber ahorrado" el presidente, según ha zanjado el líder del PSOE-A.