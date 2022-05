Espadas acusa a Moreno de pretender un "masivo engaño colectivo" con su promesa de "bajada masiva de impuestos"

SEVILLA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A y candidato a la Junta en las elecciones andaluzas del 19 de junio, Juan Espadas, ha considerado este lunes que el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, procura un "masivo engaño colectivo una vez más" con su promesa de impulsar una "bajada masiva de impuestos" durante la próxima legislatura si revalida al frente del Gobierno andaluz.

Juan Espadas ha realizado estas declaraciones en una atención a medios tras mantener una reunión con la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, y miembros de su Ejecutiva en la sede del sindicato en Sevilla, y a preguntas de los periodistas sobre la promesa de una "segunda bajada masiva de impuestos" que Juanma Moreno trasladó la semana pasada en un acto en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y en presencia del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El candidato socialista ha señalado que es "llamativo" que los dirigentes del PP "hayan arrancado su campaña electoral con una única propuesta", la de la "bajada masiva de impuestos", y ha opinado que lo que hay realmente es un "masivo engaño colectivo, una vez más", que "la derecha quiere llevar a cabo en relación con los impuestos".

Al respecto, Espadas ha aseverado que, "cuando el Gobierno del PP en España ha tenido que tomar decisiones en materia de fiscalidad, ha subido impuestos, y no uno ni dos, sino todos los que ha podido", según ha abundado el candidato socialista, que en esa línea ha criticado que el 'popular' Mariano Rajoy "subió 50 impuestos" en su etapa como jefe del Ejecutivo.

"Por tanto, salvo que ahora el Partido Popular ya no sea el Partido Popular, está claro que están engañando a los ciudadanos", ha manifestado Espadas antes de agregar que de lo que "ha presumido" Moreno de su actuación en sus tres años y medio de gobierno en Andalucía ha sido de "una reforma fiscal" que, a su juicio, realmente ha consistido en "un regalo fiscal, una rebaja fiscal a las familias y personas con un mayor nivel de renta, superiores a 80.000 euros", que sólo alcanza a "una minoría de andaluces".

IMPACTO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Tras cuestionar que Andalucía necesite "que se le rebajen impuestos a las familias, a las personas con niveles de rentas muy altos", Espadas ha argumentado que "esa menor recaudación" que conlleva esa rebaja fiscal "significa menor capacidad para mantener los servicios públicos", de forma que, "a cambio" de ese "regalo fiscal a personas con alto nivel de renta", se "baja la calidad de los servicios públicos a la inmensa mayoría de la ciudadanía de Andalucía".

"Esto es un cambiazo", ha enfatizado Espadas, quien también ha pedido a Moreno que "no venga a engañarnos diciendo que haciéndole regalos fiscales a los que más dinero tienen se recauda más", y animándole a que, "si quiere hacer una política fiscal de verdad y constitucional, aplique progresividad fiscal, es decir, el que más tiene" debe "pagar un poco más que el que menos tiene, y a cambio el resultado tiene que ser buenos servicios públicos, para que haya igualdad de oportunidades a la hora de ir al médico, de llevar a los niños al colegio, o de poder acceder a la dependencia en Andalucía".

En esa línea, el candidato socialista ha avisado a Moreno de que, "para cargarse la dependencia, la Atención Primaria o la sanidad pública, o para reducir la educación pública en Andalucía, con el PSOE que no cuente, y menos haciendo rebajas fiscales a personas que no lo necesitan ni se lo han pedido", según ha apostillado.

Espadas ha insistido en que el PP "ha engañado" a los ciudadanos en materia fiscal porque "el impuesto de Sucesiones para las personas que tuvieran menos de un millón de euros de patrimonio está exactamente igual", y a quien Moreno ha rebajado el impuesto de Sucesiones es a "la gente que tiene patrimonios de cinco millones".

"Esta es la realidad, y es significativo que Moreno vaya a la CEA, y con su presidente nacional --en referencia a Alberto Núñez Feijóo--, hable de bajadas de impuestos a los más ricos", ha continuado Espadas, para quien "los trabajadores ya saben lo que tienen que hacer". "Con ellos no han contado ni a ellos se refiere", ha abundado antes de remarcar que "la inmensa mayoría de los ciudadanos de Andalucía, que son trabajadores por cuenta ajena con una nómina, no se sienten concernidos porque no se está refiriendo a ellos cuando habla de bajada de impuestos".

Así las cosas, Espadas ha concluido pidiendo a Moreno "que aclare bien a qué se refiere cuando habla de bajada de impuestos", y "si no será lo que ha hecho ahora, bajárselo a los muy ricos para que pierda el resto de la sociedad en calidad de servicios públicos", según ha zanjado.