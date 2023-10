Espadas agradece a Sánchez que "haya elegido poner el foco" de la actualidad en Granada con la cumbre de la UE

SEVILLA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha querido agradecer este jueves al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que "haya elegido poner el foco" de la actualidad en la ciudad de Granada al hilo de la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) que se celebra este jueves en la ciudad andaluza, en el marco de la presidencia española del Consejo Europeo.

A preguntas de los periodistas en una atención a medios en la sede del PSOE-A en Sevilla antes de mantener encuentro de trabajo con alcaldes socialistas de municipios de más de 10.000 habitantes, Juan Espadas ha subrayado que ha sido "la presidencia española" del Consejo Europeo quien "decide y elige que este consejo se celebre en la ciudad de Granada", algo que, según ha opinado, "nos debe llevar a la satisfacción y al orgullo" de que esto no ha sido resultado de "una lotería ni al azar", sino que "ha sido elegido políticamente".

"Por tanto, a lo mejor otros no (lo harán), pero yo agradeceré hoy al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, que es en definitiva el responsable, que haya elegido poner el foco en Andalucía, en una ciudad como Granada, que es una ciudad multicultural e integradora en su historia por excelencia, junto a Sevilla, una ciudad de culturas milenarias, donde siempre fue posible el diálogo y la convivencia para poder avanzar y progresar" coincidiendo con "los momentos más importantes en la historia de España", ha manifestado el líder del PSOE-A.

Espadas ha valorado además que se ponga "el foco en Granada para cerrar un pacto migratorio, que es probablemente una de las iniciativas más importantes de la presidencia española de la Unión Europea" y "enormemente relevante", y que se va a abordar en Andalucía, "una de las comunidades y territorios de España más afectados por que no haya un acuerdo y una política europea común en relación con la migración", según ha subrayado antes de agregar que, por tanto, "es relevante" para los andaluces "las medidas y los acuerdos que ahí se van a tomar".

FONDOS EUROPEOS

Además, el secretario general del PSOE-A ha defendido que en esta cita se va a propiciar un "avance en las políticas de recuperación y de transformación" vinculadas a los fondos europeos, respecto de los que Espadas ha querido realizar una "llamada de atención" a la Junta de Andalucía para "no perder el tren", para "espabilar y acelerar la gestión de esos fondos europeos para que, de una vez por todas, los registros de convergencia de Andalucía con otros territorios de España o con Europa sean verdad y sean de convergencia, de acercamiento y no de divergencia".

En ese sentido, Espadas ha apuntado que aunque el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "nos quiera vender o contar que avanzamos más que la media de la Unión Europea, no es cierto", y el dirigente andaluz "debe dejar de mentir" al respecto "porque no contribuye en nada positivo", y porque "debemos ser realistas" y asumir que "todavía los efectos de los fondos europeos y de las políticas transformadoras no están consiguiendo el nivel que querríamos", ha abundado.

"Sí, evidentemente, generan una situación económica de estabilidad en donde estamos mejorando resultados en empleo y en otras cuestiones, pero no convergemos con otros territorios, y hay que acortar esas brechas de desigualdad o, sencillamente, no habremos aprovechado bien esta oportunidad de financiación", ha apostillado Juan Espadas.

El secretario general del PSOE-A ha insistido así en trasladar su "agradecimiento y orgullo" por que se celebre en Andalucía "esa importante reunión de todos los mandatarios" europeos, incluido el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, de forma que, "a nivel político, el máximo nivel de decisión se va a producir en esta ciudad andaluza".

Ha añadido que, en estos días, el "peso institucional de la presidencia española" de la UE "debe prácticamente consumir el conjunto de la agenda" de Pedro Sánchez, por encima de las negociaciones para conseguir los apoyos necesarios con los que volver a ser investido presidente del Gobierno, algo sobre lo que Espadas ha pedido que se mantenga en un plano de "prudencia" y en un "lógico nivel de confidencialidad".

"El presidente de Gobierno ahora mismo es nuestro estandarte y principal embajador en una reunión de estas características", ha aseverado Espadas, quien por ello ha pedido "a la oposición que fuese coherente y leal en términos institucionales con España", de forma que, este jueves y este viernes, "el foco y la imagen que se dé de este país es la que realmente es, la de países europeos que con admiración están viendo los resultados económicos, los resultados sociales de políticas de un Gobierno de progreso, y que cualquier otra cuestión de lo que va a ocurrir en los próximos días, en los próximos meses, se aborde a continuación". "Este pequeño paréntesis creo que es lo que a España más le interesa", ha concluido Juan Espadas.