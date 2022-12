Espadas anima a defender un andalucismo "cívico y reivindicativo" en el 4D frente a la "autocomplacencia" de Moreno

SEVILLA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha animado este jueves a conmemorar el 4 de diciembre el próximo domingo con la defensa de un andalucismo "cívico y reivindicativo" heredero del defendido por el pueblo andaluz para exigir el acceso a la autonomía plena frente a la "autocomplacencia" y al intento de "reescribir la historia" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en esta efeméride.

Espadas ha lanzado este mensaje en Sevilla durante la rueda de prensa de presentación de las enmiendas parciales del PSOE-A al proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2023, primero del Gobierno andaluz del PP con mayoría absoluta, a tres días de celebrar el 4 de diciembre, declarado este año por la Junta por primera vez como Día de la Bandera de Andalucía.

El PSOE-A celebrará esa jornada su propio acto organizado por la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia que lidera el expresidente de la Junta Rafael Escuredo con la entrega de sus primeros Premios 4 de Diciembre, que distinguirán a los sindicatos UGT y COOO, la Asociación de Mujeres en Zona de Conflicto, el catedrático de Derecho del Trabajo Miguel Rodríguez Piñero y el periodista Iñaki Gabilondo.

Espadas ha explicado que el PSOE-A celebra el 4D para "reconocer" tanto la reivindicación que hizo el pueblo andaluz en las calles para conseguir la autonomía como la figura de Manuel José García Caparrós, fallecido de un disparo en la movilización de Málaga de 1977. "Lo que hacemos es el reconocimiento de la historia real y no desde artilugios y triquiñuelas para intentar reescribir la historia" para intentar ocultar que "la derecha no estuvo en el 4D", ha añadido.

El dirigente socialista ha querido dejar claro el apoyo de su partido a la decisión de Moreno de declarar el 4D como Día de la Bandera de Andalucía, algo que "no resta, sino que suma, pero que no es suficiente" para conmemorar esta efeméride. A su juicio, "el andalucismo de aquel 4D era salir con una bandera a reivindicar el autogobierno y el andalucismo de 2022 es gobernar Andalucía, siendo capaz de poner el acento en las decisiones para los andaluces que tienen una brecha de desigualdad que no es justificable respecto a otros territorios".

Tras reivindicar la labor de Escuredo en el acceso a la autonomía plena, Espadas ha señalado que si la Junta quiere ser realmente andalucista sus políticas deben reflejar "presupuestos y apuestas políticas concretas". "Mientras la brecha de desigualdad siga instalada en el 38% no estaremos ejerciendo un andalucismo de verdad cívico, activo y reivindicativo", ha advertido antes de dejar claro que "no podemos ni vamos a defender un andalucismo de autocomplacencia".

Por último, ha reivindicado el papel de los partidos como el PSOE-A que "sí creyeron en la autonomía y escribieron la historia" del 4D y ha recordado que ahora el Parlamento andaluz cuenta con partidos "que no creen en ningún caso en la autonomía de Andalucía2" y con los que, a su juicio, "no se puede pactar el presupuesto para 2023".