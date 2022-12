Espadas anima a Moreno a aceptar su "mano tendida" para mejorar la sanidad que "no va tan bien" en la "Andalucía real"

SEVILLA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha subrayado este viernes que el Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno (PP-A) tiene la semana que viene, en el marco del debate final del Presupuesto de la comunidad autónoma para 2023 que se sustanciará en el Pleno del Parlamento, la oportunidad de aprobar enmiendas del Grupo Socialista que "mejoren" lo relativo a la sanidad pública, que "no va tan bien" como sostiene el presidente de la Junta, a quien el líder socialista ha advertido que, "si no coge esa mano tendida es porque no quiere, no porque no pueda".

Así lo ha trasladado Juan Espadas en una atención a medios en el Parlamento andaluz, y a propósito de la concentración convocada este viernes por el Sindicato Médico Andaluz ante el Palacio de San Telmo --sede de la Presidencia de la Junta en Sevilla-- bajo el lema 'Medidas urgentes ya, por la dignificación de la Atención Primaria'.

Juan Espadas ha defendido que dicha movilización muestra "el divorcio permanente" entre el Gobierno de la Junta y "la Andalucía real, la que protesta, la que intenta sacar una cita en su atención primaria, la que tiene profesionales sanitarios saturados" y algunos de los cuales "ahora en Navidad no se podrán ir de vacaciones como consecuencia de que no hay personal para atender los servicios".

Esa "Andalucía real" es la que "hoy de nuevo vuelve a decirle a Moreno Bonilla que las cosas no están tan bien como él cree y que, por tanto, se van a movilizar y le van a decir claramente que hacen falta más recursos para la Atención Primaria, y que el Gobierno andaluz dispone de recursos para mejorar la financiación de la Atención Primaria, y que no lo hace porque no tiene voluntad política para mejorar esa disponibilidad de recursos", ha añadido Espadas.

El líder socialista ha llamado la atención acerca de que, este jueves, en el Pleno del Parlamento, Moreno decía "lo que no ha dicho en todo este tiempo", y es "alto y claro que los 12.000 profesionales sanitarios cuyos contratos vencen el 31 de diciembre son profesionales con los que el sistema sanitario andaluz ha contado gracias a una decisión política del Gobierno de España de articular un fondo extraordinario para mejorar los recursos humanos en los sistemas sanitarios públicos".

Espadas ha agregado que, "para poder mejorar esa prestación" y "terminar" con la pandemia de Covid-19, cada comunidad autónoma "debe elegir si ese tipo de profesionales se incorporan de manera estable al sistema, porque son necesarios", por lo que "ahora" es cuando toca "la decisión política" del presidente de la Junta, y es justo "cuando se produce el 'no podemos'" por parte del Gobierno andaluz, según ha criticado el líder del PSOE-A, que al respecto ha remarcado que la Junta "tiene competencias en sanidad".

Espadas ha criticado que desde la Junta digan que si esos 12.000 sanitarios se renuevan se hace con una financiación "a pulmón" del Gobierno andaluz, porque, según ha remachado el dirigente socialista, "las competencias significan pulmones", y "no se pueden tener competencias para reducir ingresos y ahorrar 120 millones de euros al 0,2 por ciento de la población, a las grandes fortunas de Andalucía, pero cuando los pulmones son para insuflar recursos económicos, para renovar y estabilizar de forma estructural y permanente a 12.000 sanitarios, ya entonces ahí hay dificultades".

Es una cuestión de "prioridades", según ha remarcado Espadas, que ha pedido a Moreno que "deje de decir en sede parlamentaria que todo va bien en la sanidad pública", porque "si alguien ahora mismo coge su teléfono móvil e intenta conseguir una cita" en Atención Primaria "no se la van a dar, como dice el señor Moreno, en 48 horas y, en algunos casos, tampoco en 72 ni en muchas más", además de que "las listas de espera no mejoran", sino que "empeoran", y para solucionar todo eso primero hay que "reconocer y diagnosticar el problema", ha añadido Espadas.

EL PRESUPUESTO COMO "TERMÓMETRO" DE LA GESTIÓN DEL PP-A

En esa línea, el secretario general del PSOE-A ha sostenido que, la semana que viene, el Presupuesto de la Junta que salga aprobado en el Parlamento "va a ser el termómetro, de alguna forma, de la mayoría absoluta" del PP-A y de la gestión de la misma por parte del Gobierno de Moreno.

Al respecto, Espadas ha señalado que "una cosa es lo que se quiere aparentar" por parte del Gobierno del PP-A "y otra es la realidad diaria del debate" que el Ejecutivo de Moreno está "propiciando" en el Parlamento.

En ese sentido, ha criticado la "falta de diálogo y escucha" por parte del Gobierno andaluz a los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para reducir las ratios en las aulas de los colegios andaluces que han reunido las firmas de "más de 50.000 andaluces" cuyos argumentos el presidente de la Junta "no escuchó" el pasado miércoles, cuando esa iniciativa se abordó en el Pleno del Parlamento para solicitar su toma en consideración, que fue rechazada por el PP-A, según ha censurado el líder socialista.

Espadas ha señalado que ese comportamiento le parece "sintomático" de cómo Moreno "se ha instalado en esa especie de soberbia y complacencia que le lleva a despreciar la gestión cotidiana de los problemas reales de Andalucía y a centrarse claramente en una actitud de campaña dura, de confrontación política permanente con el Gobierno de España, en todos los frentes y utilizando todos los ámbitos", ha criticado.

De igual modo, Espadas ha defendido la iniciativa que el Grupo Socialista ha anunciado para "reprobar" en el Parlamento, en el próximo periodo de sesiones, al consejero portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, porque "no todo vale, ni es tolerable que se utilice la portavocía de un Consejo de Gobierno de la Junta sencillamente para no hablar de la gestión" propia "y sí de cómo el Gobierno de España, a juicio del PP, toma decisiones que se convierten en la ruptura de las instituciones democráticas de este país".

"Eso no es aceptable en términos de lo que significa un reparto lógico de papeles de ámbitos competenciales y también de lógica de cooperación institucional", ha sostenido Espadas, quien ha agregado que "cada uno debe centrarse en la gestión que tiene encomendada, y el Gobierno andaluz rehúsa y rehúye de hablar de su gestión y de lo que no hace en Andalucía, y solo quiere que se hable de lo que el PP opina del Gobierno de España", según ha denunciado.

Así las cosas, Espadas ha concluido expresando el deseo de que, la semana que viene en el debate final del Presupuesto en el Parlamento, el Gobierno andaluz "acepte enmiendas del Grupo Socialista". "Queremos saber si va a mejorar y a autoenmendarse en sanidad, educación o dependencia, o en algunas cuestiones concretas que le hemos planteado y creemos que son razonables en un Presupuesto que no es el que hubiéramos hecho" los socialistas, ha concluido el líder del PSOE-A en un mensaje dirigido al Ejecutivo de Juanma Moreno.