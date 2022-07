Espadas anima a Moreno a "complementar" el plan anticrisis del Gobierno con medidas con "presupuesto propio" de la Junta

SEVILLA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha animado este miércoles al presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno (PP-A), a "complementar" las medidas frente a la crisis de precios que ha anunciado, o adoptado ya en estos meses, el Gobierno de Pedro Sánchez con otras "propias" de la Administración andaluza que cuenten así con "presupuesto propio" de la Junta.

Juan Espadas se ha pronunciado así en una rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A, en Sevilla, y al hilo de la batería de medidas anunciada este pasado martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la primera jornada del Debate sobre el estado de la Nación que se celebra esta semana en el Congreso de los Diputados.

El líder del PSOE-A ha defendido que este es un "momento especialmente importante para que Andalucía se alinee o no con el órdago" que, a su juicio, ha lanzado "un presidente del Gobierno de España --Pedro Sánchez-- que ha entendido que este momento de la historia del país y las necesidades, la incertidumbre y las dificultades de los españoles se deben convertir en acción política comprometida, en recursos económicos puestos encima de la mesa para ayudar a aquellos que necesitan que la inflación no se convierta en un martirio diario para llegar a fin de mes o hacer sus actividades cotidianas".

Juan Espadas ha trasladado, como secretario general del PSOE-A, su "enhorabuena y respaldo absoluto" al "paquete de medidas" anunciado en dicho debate por Pedro Sánchez, quien, a su juicio, "puso el listón muy alto para el conjunto de los responsables institucionales de este país", colocando "dónde debería estar ese listón de responsabilidad que ahora debería ser de acción complementaria por parte de las demás instituciones y administraciones públicas, fundamentalmente comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones", según ha continuado.

En esa línea, Espadas ha defendido que es "un momento relevante y oportuno" para trasladar a Juanma Moreno que "la semana que viene", en el debate que está previsto que celebre el Parlamento andaluz para su investidura de nuevo como presidente de la Junta, "complemente" las medidas anunciadas por Sánchez con "un conjunto de medidas propias para el inicio de la nueva legislatura andaluza con presupuestos propios", porque la administración autonómica cuenta con "44.000 millones de presupuesto y plenas competencias de autogobierno", según ha subrayado el líder del PSOE-A, quien al respecto ha incidido en que la Junta no es "ni el pariente pobre" del Estado "ni una administración sin competencias".

El dirigente socialista ha resaltado que el Gobierno central ha movilizado "30.000 millones" de euros "en la lucha contra la inflación", con medidas que "están llegando a cuestiones muy concretas", y a las que este martes se sumaban otras "complementarias, dos de ellas muy relacionadas con los jóvenes de España", las relativas a bonificaciones al transporte y de "apoyo a becas", según ha valorado Espadas, quien ha considerado que se trataba de iniciativas "especialmente sensibles y destacables de un gobierno comprometido con aquellos que menos recursos tienen".

MORENO NO SE DEBE "QUEDAR MIRANDO"

De igual modo, Espadas ha opinado que, en relación con el transporte público, "ningún andaluz podría entender que Pedro Sánchez tome una medida temporal, pero muy potente, de financiación del 100% del transporte público en la red de Cercanías, en lo que son sus competencias, y Moreno se quede mirando", y al respecto ha señalado que el presidente andaluz podría tomar medidas en esa línea en los consorcios de Transportes que dependen de la Junta y que gestionan metros y autobuses.

Asimismo, Espadas ha defendido que Moreno podría "arbitrar un apoyo específico" desde la Junta a las becas de 100 euros más al mes anunciadas por Sánchez, y ha dicho que espera que el presidente de la Junta "no se quede de nuevo el último de la cola".

Por otro lado, el secretario general del PSOE-A ha avisado de que su partido va a llevar al Parlamento en esta nueva legislatura "la Andalucía real y no de color de rosa que el Gobierno quiere" trasladar, y ha insistido en señalar que espera de la Junta "un paquete de medidas ante la crisis de precios", y ha avisado de que, si no lo hace, el Grupo Socialista lo trasladará como iniciativa parlamentaria al primer Pleno de la legislatura.

Tras celebrar que, "para el reparto justo del sobrecoste de la inflación sobre la ciudadanía, el Gobierno de España toma medidas ambiciosas, como en otros países de la UE, sobre entidades financieras y empresas eléctricas que están obteniendo beneficios", Espadas ha agregado que, "en las competencias de la Junta, veremos si Moreno Bonilla sigue pensando en rebajas masivas de impuestos a quienes más tienen, o introducirá medidas fiscales que ayuden realmente a quien más lo necesita en este momento".

"La Junta también tendrá sobre-ingreso vía impuestos, pero no se redistribuyen porque no se están tomando medidas de apoyo a la ciudadanía", ha añadido Juan Espadas, quien también ha destacado que, en el Debate sobre el estado de la Nación, el presidente del Gobierno anunció el estatuto básico para el personal de extinción de incendios forestales, que es "una asignatura pendiente que debe tener traslación directa a la comunidad", según ha apostillado para remarcar que el Infoca --dispositivo andaluz contra incendios forestales-- "es de la Junta", así que espera que Moreno "diga al dispositivo si se va a sentar o no a hablar de sus reivindicaciones y condiciones laborales y si mejorará los recursos con los que funcionan", ha finalizado el líder socialista.