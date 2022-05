Espadas aspira a rebajar a la mitad el paro y promete 2.000 millones para dar primera oportunidad laboral a jóvenes

SEVILLA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a presidir la Junta de Andalucía y secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, se ha mostrado convencido este miércoles de que "estamos en condiciones" de "reducir la tasa de desempleo a la mitad" en los próximos cuatro años, y ha prometido 2.000 millones de euros con los que "tenderles un puente" a los jóvenes para su primer acceso al mercado laboral. "Los objetivos son posibles pero con estrategias claras", ha apostillado.

En el marco del primero de los encuentros informativos que organiza Europa Press Andalucía, en colaboración con la Fundación Cajasol, con los candidatos a la Presidencia de la Junta de los principales partidos y coaliciones que concurren a las autonómicas del próximo 19 de junio, Espadas ha aspirado a rebajar a la mitad la tasa de paro (19,43% según los datos de la última Encuesta de Población Activa --EPA-- correspondiente al primer trimestre del año--) en un contexto de bajada de la natalidad, aparición de nuevos yacimientos de empleo, inversiones públicas animadas por los fondos europeos y cambios normativos como la reforma laboral.

"No me presento a ver cómo salen las cosas", ha defendido el candidato del PSOE a San Telmo, que ha expuesto como aval de gestión sus años al frente del Ayuntamiento de Sevilla, con una "reducción a la mitad" de la deuda del Consistorio y tras movilizar el "mayor volumen" de inversión, entre otros aspectos.

Para Espadas, el empleo y los jóvenes son "una prioridad" y dos segmentos sobre los que poner el "acento" con políticas y medidas "estratégicas". En este sentido, ha prometido, en caso de convertirse en presidente de la Junta de Andalucía tras las autonómicas del próximo 19 de junio, 2.000 millones de euros para poder combatir el 42% de tasa de paro juvenil, una generación "bien formada a la que hay que tender un puente" para que tengan su primera oportunidad en el mercado laboral. No obstante, el candidato socialista ha reconocido que este alto desempleo juvenil "no es de hace dos días".

En materia de formación, ha incidido en la necesidad de impulsar la Formación Profesional (FP) "pública" con la que poder atender a las demandas de especialización que tienen las empresas, así como en sellar "alianzas" con el sector empresarial para ofrecer a los más jóvenes "en el último tramo, formación en las empresas".

El candidato socialista ha alertado del "relato de ficción con el que nos jugamos el futuro de Andalucía", en alusión a que "en 2019 --con el inicio del Gobierno de PP-Cs-- se estancó el progreso y se ensanchó la brecha de desigualdad". "Los datos son los que son. Son tozudos", con un "retroceso" del Producto Interior Bruto (PIB) de Andalucía.

Para "no arrepentirnos si no cogemos el tren de la modernidad", el secretario general del PSOE andaluz ha defendido el Plan de Resiliencia del Gobierno de España --fondos europeos Next Generation-- como el "programa de cualquier formación política que quiera gobernar". "Una foto de lo que va a pasar en Andalucía en los próximos cuatro años" en cuatro ejes: economía verde, digitalización, cohesión territorial e igualdad de género.

En este sentido, Espadas ha criticado que el Gobierno andaluz haya ejecutado "solo" un 40% de los fondos Next Generation, otros 5.000 millones "no sabe dónde va a gastarlo" y otros 12.000 millones están por planificar y "no se ha dicho absolutamente nada". Ha defendido, por último, el modelo implantado por la Junta de Extremadura en esta materia, donde "se comparece periódicamente y se evalúa y planifica con los agentes sociales".