Espadas asume que pudo haber "voto útil" el 19J al PP frente a Vox porque "caló" que era "imposible" un triunfo del PSOE

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha reconocido este martes que pudo haber "algún tipo voto útil" que benefició al PP-A en las elecciones autonómicas del pasado 19 de junio para "parar un mal mayor" como podía interpretarse la posible entrada de la "ultraderecha" de Vox en el Gobierno de la Junta, y ello porque "caló" la idea en la "base electoral" andaluza de que era "imposible" que el PSOE-A ganara dichos comicios y pudiera gobernar.

Son ideas que ha trasladado este martes el que fuera candidato socialista a la Junta en los comicios del 19J, Juan Espadas, en una rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A, en Sevilla, en el marco de una reunión con alcaldes del PSOE de municipios andaluces mayores de 50.000 habitantes.

El dirigente socialista ha señalado que, "más allá del análisis postelectoral que hagamos en cada uno de los territorios, hay un dato evidente", y es que "al PSOE, la propia base electoral de Andalucía" le atribuía "la imposibilidad absoluta de ganar las elecciones, y eso ha calado, hasta el punto de que algunos electores hayan decidido que, dado de que no parecía que (los socialistas) tuviésemos opciones de ser alternativa ganadora y gobernar", se decantaran con su voto por "una opción para parar a un mal mayor que pudiera ser el de la entrada de la ultraderecha" en la Junta, y que apostaran por "consolidar" la opción "moderada" que entendían que había de gobierno, en referencia a la del PP-A encabezada por Juanma Moreno.

Espadas ha agregado que "ahí está la explicación de que Moreno se saliera del partido momentáneamente y se presentara solo, sin siglas", a las elecciones, y "que haya podido haber algún tipo de voto útil a esa moderación huyendo de la extrema derecha".

El líder del PSOE-A ha reiterado además que el "objetivo" de su partido para "tener opciones" de ganar las elecciones "era movilizar un voto que no se ha movilizado", por lo que ese objetivo "no se ha cumplido". "Había que luchar contra una posición dominante de gobierno, que estaba claramente asentada, en tan solo unos meses para conseguir movilizar un voto de la izquierda en no menos de diez puntos para que fuera relevante para ser alternativa de gobierno", y "esto no se ha conseguido", según ha resumido Espadas antes de apostillar que, junto a ello, "hay elementos asociados que hacen que la derrota" socialista "pudiera ser más grande de lo esperado".

Así, y en relación a su reunión con los citados alcaldes de municipios de más población de Andalucía, Espadas ha explicado que ese encuentro se convocaba porque desde el PSOE-A van a "iniciar" con ellos y "junto a responsables de las direcciones provinciales del partido el trabajo de los próximos meses hasta la convocatoria de las próximas locales de mayo".

DESMOVILIZACIÓN EN BARRIOS CON MENOS RECURSOS

Ha detallado que es "un elemento común" en el que coinciden esos alcaldes el que "en los municipios más grandes de Andalucía", el pasado 19 de junio hubo "muchas personas que se quedaron en casa y no fueron a votar en los barrios que denominamos a veces 'zonas de transformación social' o zonas con familias con niveles de renta más bajas de la media".

Tras reconocer su "preocupación" por que los socialistas no hayan sido "capaces de convencer" a estas personas de que "sí había una alternativa que podía ocuparse de forma más comprometida de esos problemas que identifican como su prioridad", Espadas ha vinculado esa desmovilización al hecho de que estas personas no encontraran respuestas en torno a "políticas clave" relacionadas con los "pilares del Estado del bienestar" que les sirvieran para mejorar sus vidas, y en concreto ha citado cuatro cuestiones, como son la sanidad, la educación, el empleo y la vivienda.

En relación a la sanidad, Espadas ha vuelto a criticar la situación del sistema público y ha augurado que "no se va a producir" la contratación de miles de sanitarios anunciada este lunes por la Junta "porque no hay personal sanitario a disposición como para llegar a ese volumen de contratación que mejoraría la situación" del servicio, de modo que desde el Gobierno andaluz "se llega tarde" y "una vez más se quiere engañar a la ciudadanía", según ha denunciado el líder socialista.

Respecto a la educación, el líder del PSOE-A ha reiterado que los socialistas van a "trabajar desde la oposición" en el Parlamento por lograr una "reducción" de las ratios de alumnos en las aulas, y en relación al empleo ha criticado la "ausencia de políticas activas por parte de la Junta", pese a tener "recursos económicos y transferencias importantes del Gobierno de España".

Así, ha criticado que el Gobierno de Moreno "no tiene interés alguno en este tipo de políticas, y esto es un agujero negro para los colectivos que tienen más dificultad de inserción laboral", y ha advertido de que frente a ello se va a situar la labor de oposición del PSOE-A, porque "es imprescindible que las tasas de desempleo estructurales que en muchos casos están en estos municipios de gran población puedan atacarse con un trabajo coordinado" de la Junta con ayuntamientos.

Además, Espadas ha opinado que "el desmantelamiento de las unidades de orientación y la ausencia de estas políticas y recursos que se están devolviendo al Gobierno de España es sin duda una de las razones del desencanto y falta de expectativas" que se vieron el 19 de junio, y que "desgraciadamente no se ha traducido en un nivel de participación más alto" como a él le "hubiese gustado".

Asimismo, Espadas ha denunciado que "la vivienda sigue siendo otra política ausente de la derecha, sobre todo en barrios de grandes ciudades que tienen problemas evidentes ligados a los pisos cárceles, a la necesidad de más inversión en ascensores, de líneas o convocatorias de apoyo a la rehabilitación de viviendas que necesitan de una mejora en eficiencia energética".

DIFERENCIAS ENTRE ELECCIONES LOCALES Y AUTONÓMICAS

Tras remarcar que "la comunidad autónoma es la competente en materia de vivienda y debe coordinar esos recursos que no pone con los que sí tiene el Gobierno de España", Espadas ha subrayado que "los socialistas tenemos trabajo por delante, seguir defendiendo los intereses de aquellas personas que más necesitan a su ayuntamiento en estas grandes ciudades", y sobre todo ello van a "construir" sus propuestas tanto desde la oposición en el Parlamento como desde sus gobiernos locales.

Finalmente, Espadas también ha subrayado que las elecciones municipales "no tienen nada que ver con las autonómicas", porque en las primeras "tienen una razón de peso especial el papel del alcalde y su gestión al frente del gobierno local" de turno, y al respecto ha valorado que los socialistas andaluces cuentan con "los mejores referentes de alcaldes", que son "personas queridas por sus vecinos".