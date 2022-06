Espadas: “Con una candidatura ganadora como la de Jaén seremos capaces de darle a Andalucía el gobierno que necesita"

MARTOS (JAÉN), 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, ha afirmado este miércoles que la candidatura de Jaén a las elecciones andaluzas "es como todo lo que hace Jaén: ganadora".

"Con una candidatura ganadora como la de Jaén seremos capaces de darle a Andalucía el gobierno que necesita", ha apuntado Espadas, según recoge el PSOE en un comunicado, tras señalar que esta candidatura "traslada un mensaje de confianza, porque vamos a ser capaces de conseguir que Andalucía tenga un proyecto de Gobierno como el que se merece, no uno más, sino el proyecto que necesita Andalucía, con un equipo sólido y solvente de hombres y mujeres que quieren a esta tierra, se comprometen con ella y que van a ser capaces de darle una gran victoria al PSOE el 19 de junio".

Espadas ha intervenido en un acto público en Martos (Jaén) en el que se ha procedido a la presentación oficial de la candidatura del PSOE de Jaén. El líder socialista ha argumentado que "votar es creer en la democracia, comprometerse con tu tierra y que nadie decida por ti" y advirtió en este sentido que el 19 de junio "es más decisivo que nunca".

"Se decide el Gobierno de Andalucía, si queremos o no más autonomía para Andalucía, si queremos o no mejores servicios públicos, si queremos una sanidad pública que mejore, si queremos una educación pública que siga siendo baluarte y ascensor social de la sociedad andaluza, si queremos que nuestros mayores estén mejor cuidados, que la Dependencia funcione de una vez por todas como tiene que funcionar, o si las trabajadoras de la ayuda a domicilio podrán tener o no unas condiciones laborales más dignas y unas retribuciones acordes con el trabajo que desarrollan cada día", ha relatado.

Así las cosas, ha destacado el 19 de junio "decidimos si queremos avanzar y progresar o retroceder en Andalucía", tras recalcar que el proyecto del PSOE-A "es rotundo", porque "defiende más Andalucía, seguir avanzando en derechos".

"No queremos dar ni un paso atrás y queremos estar muy tranquilos de que nuestros hijos e hijas, nuestros familiares y amigos vivan en una tierra de la que nos sintamos orgullosos y no en una en la que nos avergoncemos de un gobierno que no es lo que necesita y merece Andalucía", ha manifestado.

Espadas ha aprovechado para respaldar la reivindicación de la ciudad de Martos, de su Ayuntamiento y su alcalde en relación a la ampliación de suelo industrial, algo que calificó de "necesidad" porque "la reindustrialización es el futuro de nuestra tierra".

Asimismo, ha elogiado a los municipios de la Sierra Sur que ha visitado porque "demuestran la fuerza y la solidez de un proyecto industrial como el que la provincia de Jaén necesita".

Por ello, ha garantizado "su compromiso" con esta ampliación de suelo: "Tenemos que aportar desde la Junta esa decisión para que la industria de Martos siga siendo generadora de empleo en cantidad y calidad".

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha resaltado que los socialistas concurren a las elecciones "con el mejor candidato, Juan Espadas", y con una candidatura jiennense que es "el equipo más fuerte para ganar el 19 de junio".

Ha dicho que Andalucía "necesita" un Gobierno como el de Pedro Sánchez, "con un trabajo de protección social del que se sintió orgulloso, con medidas como los ERTES, las ayudas para autónomos, el ingreso mínimo vital o la subida del salario mínimo a 1.000 euros". "Queremos seguir mejorando la vida de los hombres y mujeres de nuestra tierra", ha afirmado.

Por su parte, la candidata número 1 al Parlamento por Jaén, Ángeles Férriz, ha señalado que en España "hemos demostrado que se pueden hacer las cosas bien, que nadie se quede atrás en los momentos más difíciles" gracias al Gobierno de Pedro Sánchez.

Sin embargo, ha asegurado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "no ha sido capaz de gastar el dinero procedente del Gobierno de España y dice que le sobran 1.500 millones de euros".

Víctor Torres, candidato número 4 y alcalde de Martos, ha afirmado que "los alcaldes de la provincia nos hemos sentido olvidados con una Junta indolente durante tres años y medio" y ha resaltado que "no se han puesto en marcha los cinco planes que prometió".

"También prometieron planes especiales para los espacios históricos y no los han activado", ha añadido, tras concluir que "el principal caballo de batalla será el apoyo a las empresas" porque "hay que conseguir la ampliación del suelo industrial de Martos".