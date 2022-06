Espadas cuestiona "el relato de la derecha" sobre el 19J: "No me voy a abstener porque el gobierno será del PSOE"

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha cuestionado el "relato" generado "por la derecha" con respecto a las elecciones autonómicas y ha asegurado que no se abstendrá para facilitar un posible gobierno del PP "porque el gobierno va a ser del PSOE".

Así lo ha indicado este miércoles en Alcalá la Real (Jaén) a preguntas de los periodistas después de retar al candidato 'popular', Juanma Moreno, a que garantice que no pactará con Vox y sobre la posibilidad de que los socialistas se abstengan para facilitar un Ejecutivo del PP.

"Le puedo asegurar que no me voy a abstener porque el gobierno va a ser el del PSOE", ha declarado Espadas, quien ha querido "ser claro y contundente" subrayando que "el relato que ha construido la derecha respecto al resultado del 19 de junio no va a ser el resultado" que salga de las urnas.

A su juicio, "quien tiene que hacer análisis sobre cuál será su voto en la toma de posesión del presidente de la Junta de Andalucía es el PP respecto al candidato del Partido Socialista".

"Esa es la realidad y de ahí no me voy a mover. Por tanto, en relación con esas cuestiones, que sepan ya que el 19 de junio va a haber un resultado que demostrará por qué los andaluces siempre, siempre aciertan cuando votan", ha concluido.