Ayuntamientos del PSOE quieren pedir "en los tribunales" compensación por desinfectar colegios

SEVILLA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla y secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha confirmado este miércoles la intención de los ayuntamientos gobernados por su partido de reclamar "en los tribunales" a la Junta de Andalucía que "compense" a los consistorios por el "gasto extraordinario" que este curso escolar deben también llevar a cabo de "desinfección" en los colegios en el actual contexto de pandemia de Covid-19.

En declaraciones a la Cadena SER Andalucía recogidas por Europa Press, Juan Espadas ha comentado respecto a esta cuestión que por parte de los dirigentes locales socialistas llevan "tiempo estudiando jurídicamente" la misma, y ha señalado que, "más allá de lo que es la iniciativa política, en la que los ayuntamientos socialistas vamos a ir como una piña en esta reclamación", si, como él espera, "nos confirman la base jurídica para reclamar esas cantidades en los tribunales" a la Administración autonómica, "lo vamos a hacer".

Hablando "como alcalde de Sevilla", Juan Espadas ha aseverado que "no estamos dispuestos a asumir en solitario esos gastos extraordinarios por una medida que toma la Junta", y cuando "está claramente fijado en la ley que, cuando (esa medida) tiene ese carácter extraordinario y es la propia Junta la que lo exige, debe compensar económicamente a los ayuntamientos", de modo que "se está desatendiendo esa obligación y dándonos la espalda a una realidad que ya el año pasado nos costó muchos recursos económicos".

El también candidato socialista a la Junta en las próximas elecciones autonómicas ha defendido que por parte del PSOE-A han "avisado" y han sido "absolutamente respetuosos" en relación a la cuestión de la desinfección de los colegios, y él mismo se reunió "con el consejero" de Educación, Javier Imbroda, "a finales de julio", y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, "envió una carta a primeros de agosto" y "ahora le ha reclamado una reunión urgente al consejero, y no recibimos respuesta".

Espadas ha insistido en preguntar que, "si el Estado está financiando gastos extraordinarios por el Covid a las comunidades autónomas, y a la Junta de Andalucía especialmente, por qué" ésta "no se sienta con los ayuntamientos a ver de qué manera compensar ese protocolo sanitario" de la propia administración autonómica "que obliga a que, además de a la limpieza de los colegios, que sí es competencia nuestra", de los consistorios, se desarrolle "esa desinfección extraordinaria que este año se quiere llevar a cabo también" en los colegios.

El alcalde de Sevilla ha subrayado que los ayuntamientos van a "tener que quitar dinero de otras cosas, por ejemplo, de obras" previstas en colegios, "para ese gasto" extraordinario en desinfecciones que los consistorios "ya asumimos en solitario el año pasado", y ha concluido argumentando que "hay que pedir a la Junta respeto y que sea coherente con lo que pide todos los días al Gobierno de España".

INICIO DEL CURSO ESCOLAR

Sobre esta cuestión se ha pronunciado también, en una rueda de prensa en el Parlamento, la portavoz adjunta del Grupo Socialista, María Márquez, quien se ha referido al inicio del curso escolar y ha querido trasladar al respecto "el apoyo y reconocimiento del PSOE a la comunidad educativa", al tiempo que ha lamentado que el Gobierno andaluz "no los escuche".

En este sentido, ha criticado que haya "529 unidades educativas menos" este curso y que no se tenga en cuenta "la demanda de la necesaria bajada la ratio, que lo ha sido siempre, pero que ahora lo es más aún porque la mayoría de la población no vacunada se va a concentrar en las aulas", según ha advertido.

La representante socialista también ha lamentado "la trampa con el aumento de docentes que había planteado la Junta, que de un compromiso de 8.000 docentes ha quedado en 5.300", y ha criticado que el Ejecutivo de Juanma Moreno "no ha querido escuchar a los ayuntamientos, que vuelven a tener que afrontar de nuevo las tareas de desinfección en los centros educativos".

Unos gastos impropios para los ayuntamientos que la FAMP "cifraba ayer en 215 millones de euros", según ha abundado María Márquez, que ha incidido en que, "si Moreno Bonilla no atiende los requerimientos de los alcaldes y alcaldesas, el PSOE reclamará estas facturas de manera judicial".

"Hay un compromiso del Gobierno de España con Andalucía, con una financiación extraordinaria de 2.357 millones, y en 2020 el Gobierno andaluz presumió de tener superávit", por lo que "no entendemos que ese dinero no se transfiera a los ayuntamientos, que están asumiendo gastos extraordinarios que en la mayoría de los casos no pueden asumir", ha denunciado María Márquez.