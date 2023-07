Espadas cree que al PP le toca "mover ficha" pero espera que Sánchez gobernará sin entrar "en hipótesis" sobre cómo

SEVILLA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha defendido este martes que ahora le "toca" al PP y a su líder y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, "mover ficha" de cara a tratar de ser investido como jefe del Ejecutivo al haber sido el partido más votado en las elecciones generales de este pasado domingo, 23 de julio, si bien se ha mostrado confiado en que finalmente quien podrá gobernar será el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aunque no ha querido "entrar en hipótesis" sobre los apoyos o los pactos con otras formaciones que pueda alcanzar el dirigente socialista para lograr ese objetivo.

Juan Espadas ha realizado balance del resultado electoral del 23J en una atención a medios antes de presidir en la sede regional del PSOE-A, en Sevilla, una reunión de la Comisión Ejecutiva Regional de la federación socialista andaluza para analizar lo sucedido en dichos comicios y preparar el trabajo del próximo curso.

El líder del PSOE-A ha reconocido que el PP "ha ganado" las últimas elecciones, pero el PSOE "ha conseguido evitar ese acuerdo de gobierno que el PP preparaba con la extrema derecha" de Vox y "que hubiese supuesto, sin duda, un enorme retroceso y una involución en derechos, en libertades y en mucho de lo construido en estos años de democracia", según ha considerado.

En esa línea, Espadas ha dedicado palabras de agradecimiento a los ciudadanos por la "confianza" depositada en el PSOE, y a los votantes que han dado a los socialistas "de nuevo la responsabilidad de parar esa ola que venía, que era cierta y que auguraban las encuestas que finalmente no han acertado", que para su partido significaban "claramente un paso atrás" y "un retroceso enorme" para el país.

"Los ciudadanos lo han visto así también, han considerado que no querían eso, que querían seguir construyendo futuro y avanzando", ha defendido el dirigente socialista, quien en ese sentido ha subrayado que la decisión de los ciudadanos en las urnas pasa por "permitir que haya un Gobierno de progreso".

No obstante, ha opinado que "ahora mismo, lógicamente, le toca al Partido Popular mover ficha y dar esos primeros pasos, que en democracia están perfectamente establecidos", de cara a intentar presentarse a un debate de investidura con su candidato, mientras que a los demás que están "en la actividad política", y también a los medios de comunicación, ha agregado, le corresponden "unos días de descanso que nos permita a todos venir con una reflexión un poquito ya más serena y más tranquila de lo que tenemos por delante".

A la pregunta de si hay "posibilidades" de que el PSOE forme Gobierno en función de los resultados del 23J, Espadas ha respondido que "eso es lo que queremos y lo que creo que va a suceder", pero ha insistido en opinar que "ahora mismo el momento es otro", y "ahora los pasos los tiene que dar el PP", por lo que ha rehusado "especular sobre algo que tiene muy bien pautado la democracia, que son los pasos que hay que ir dando en estos momentos".

"NO ESPECULA" SOBRE EXIGENCIAS DE JUNTS A SÁNCHEZ

En esa idea ha insistido cuando le han preguntado por las exigencias que plantea el partido independentista catalán de Junts para apoyar una investidura de Pedro Sánchez. "No voy a especular ni a entrar en hipótesis", ha incidido, y ha reiterado que "ahora es el señor Feijóo y el Partido Popular el que tiene que mover fichas".

"En esa pantalla es en la que estamos, no vamos a entrar en ninguna otra", ha aseverado Espadas, que a la pregunta de si el PSOE andaluz apoyaría de alguna forma la exigencia de un referéndum vinculante sobre la independencia en Cataluña por parte de Junts para apoyar a Sánchez, ha respondido de nuevo que "no estamos ni en esa pantalla ni en esa hipótesis", si bien ha agregado sobre ese planteamiento independentista que "sobre eso no nos hemos movido ni un ápice de lo que siempre hemos dicho desde el PSOE de Andalucía y desde el PSOE federal".

"No vamos a entrar en ese tipo de disquisiciones", que es "de lo que otros quieren hablar", según ha abundado Espadas, que ha dicho que él prefiere "que hablemos de lo que ahora mismo le pasa al Partido Popular, un partido que no ha conseguido sus objetivos electorales, que tenía unas expectativas que se han visto frustradas, y que ahora mismo no tiene capacidad de buscar aliados porque solo puede pactar con una fuerza, la extrema derecha de este país", en alusión a Vox.

Espadas ha sostenido que "ese es el problema" del PP, que "no tiene aliados, que no encuentra con quién buscar acuerdos, que no ha entendido que el diálogo, los acuerdos, la búsqueda de consenso, es la democracia parlamentaria".

"NO ESTAMOS EN UN RÉGIMEN PRESIDENCIALISTA"

"Hay quien cree que está en un régimen presidencialista", pero "estamos en una democracia parlamentaria, que es algo diferente", ha aseverado el líder del PSOE-A, quien ha defendido que Pedro Sánchez es "claramente la persona a la que los ciudadanos han respaldado en las urnas, si no ganando en votos, sí claramente rompiendo esa burbuja difamatoria y de mentiras que la derecha ha montado en torno a él", ha sostenido.

En esa línea, Espadas ha manifestado que el secretario general del PSOE y presidente en funciones del Gobierno ha sido "claramente" el "gran vencedor" del 23J "por una razón, porque al final todo eso ha quedado absolutamente en nada", y "la gente ha hecho justicia con un balance de gestión impecable de estos cuatro años" de gobierno de Sánchez, tras lo que ha defendido que el PSOE es "el partido capaz de conformar acuerdos en este país, como hemos demostrado, y gobiernos de progreso".

No obstante, ha insistido en que "ahora le toca a Feijóo" buscar acuerdos para intentar ser investido presidente del Gobierno, y ha llamado a dar "tiempo a lo que significa el ejercicio de la democracia y los procedimientos que prevé la Constitución en estos casos".